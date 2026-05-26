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國際中橡單壁奈米碳管開始銷售 布局高階碳材料

中央社／ 記者潘智義台北26日電

國際中橡投資控股公司今天指出，單壁奈米碳管（SWCNT）已進入商業化銷售階段，且特殊碳黑等高值化材料持續布局。隨著AI、電動車及新能源產業快速發展，高階導電材料需求提升，將加速推動先進碳材料布局。

國際中橡今天召開股東常會，並說明單壁奈米碳管（SWCNT）產品將開始商業化銷售。單壁奈米碳管為目前高階導電材料的重要發展方向，主要應用於鋰電池、半導體及高階電子材料領域，隨著AI、電動車及新能源產業快速發展，市場需求持續增加。

國際中橡表示，目前已取得多筆單壁奈米碳管商業訂單，應用領域涵蓋半導體產業所需的橡膠、塑膠材料。根據目前市場資訊觀察，全球單壁奈米碳管年需求推估已超過200噸，但有效供給量僅約90噸，市場仍處於供不應求的情況。

在產能規劃方面，國際中橡預估2026年底單壁奈米碳管可達年產能600公斤的建置，2027年則將提升至2噸以上年產能，持續推動高附加價值材料布局。

此外，土耳其新廠預計於2027年投產，年設計產能約17萬噸，未來除供應土耳其市場外，也有機會進一步出口至歐洲市場，持續強化全球供應布局。

國際中橡說明，2025年傳統碳黑市場仍受到供過於求及價格競爭影響，各地營運表現面臨挑戰，因此公司已展開全球營運策略與產品結構調整。其中，中國市場完成重慶廠處分及鞍山廠停業後，虧損收斂，將持續縮減傳統碳黑產量，並側重特殊碳黑。

國際中橡表示，美國廠設備已於2026年第1季完成修復及整改，4月產能利用率已由2025年的65%提升至84%；印度市場受到當地同業持續擴產、原料油取得不易及價格競爭影響，已於今年第1季透過接單策略調整，提高輪胎客戶比重並減少外銷量。

產品布局方面，國際中橡持續推動JE3900及JE6900等特殊碳黑產品。其中，JE3900主要應用於IC封測載具及導電塑膠領域，受惠於AI產業成長及中國導體在地化政策，市場需求持續增加，目前客戶已遍及東北亞地區。預估2026年JE3900銷量可達300噸，產品毛利表現優於JE6900。

國際中橡說明，JE6900特殊高導電碳黑應用於電纜、導電塑膠與導電塗料等領域，受惠於電動車帶動的全球電網升級需求，自2021年起銷量持續成長，2026年銷量有機會突破5000噸，毛利優於傳統碳黑。

國際中橡指出，雖2025年受市場競爭及原料價格波動影響，也有一次性災損認列而獲利不佳；展望未來，已積極調整接單策略及進行產品升級。

半導體 中橡

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