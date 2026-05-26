搶進「台積宅」買方糗了 今年首季中科、楠梓、竹北房價跌回2年前

根據《591實價登錄》統計，2026年第1季包括台中中科、高雄楠梓、新竹竹北等多個熱門生活圈房價明顯下滑，反映市場正在回吐過去幾年快速累積的漲幅。

591房屋交易網分析，這波價格修正並不代表房市全面崩跌，而是與區域成交產品變化有關。在高房價壓力下，買方追價意願疲軟，交易主力回流中古屋市場，進而拉低區域平均單價。此外，房市也呈現明顯的區域分化，過去靠題材炒作的蛋白區與重劃區，在此波修正潮中首當其衝；隨著市場回歸理性，房市發展將聚焦區域基本面與剛性買盤需求。

根據統計數據顯示，全國成屋房價跌幅前十大生活圈中，台中與高雄成為此波價格修正的重災區。其中高雄「三多生活圈」以年跌幅23.4%居全國之冠。

591房屋交易網表示，主因在於今年第1季該區有逾半數交易集中在老屋，進一步拉低整體平均單價，由去年首季的每坪29萬元下滑至今年的22萬元，一年間單坪價差高達7萬元。若以30坪住宅換算，購屋族晚一年進場，總價直接現省超過200萬元，相當於一台進口車的價差。

緊接在後的則是近年受科技題材帶動的生活圈，像是台中「中科生活圈」與高雄「楠梓加工區生活圈」，房價也出現一成以上的修正。「中科生活圈」房價修正主因在於去年受到高價住宅交易推升區域價格基期，今年在缺乏豪宅產品支撐後，房價自然出現回檔。

而「楠梓加工區生活圈」近年受台積電（2330）設廠議題激勵，房價快速上揚，但隨著市場逐漸回歸理性，修正壓力開始浮現，今年首季成交單價已回落至每坪22萬元。