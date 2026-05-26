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家樂福端午預購開跑！逾50款粽品、20款獨家新品 創通路之最

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福端午檔期最高價粽品為米其林指南推薦膳馨北海道干貝粽，每盒818元。記者侯思蘋／攝影
家樂福端午檔期最高價粽品為米其林指南推薦膳馨北海道干貝粽，每盒818元。記者侯思蘋／攝影

端午佳節將至，家樂福「2026粽香端午」搶先於 5 月初展開預購，集結米其林、必比登推薦名店，以及南北部粽、素食粽、甜粽等多元品項，預估整體業績可望年增一至兩成。今年共推出超過50款粽品選擇，號稱為通路最多，其中包含逾20款獨家與新品。

家樂福表示，今年合作陣容堪稱「粽星雲集」，包括膳馨、一甲子餐飲、錦霞樓、小王煮瓜、鼎泰豐、寶來發、彭園、老協珍、點點心、阿桐阿寶、仁和堂等品牌齊聚，涵蓋米其林、必比登推薦與人氣名店。

在產品規劃上，今年主打「創意風味」與「在地特色」。創新口味包括「奶黃流沙粽」、「松露肉粽」、「去骨雞肉粽」等；在地特色則有結合高粱香腸、廟口香腸等元素的特色粽款，搶攻節慶送禮與自用需求。

家樂福指出，南北粽各自擁有擁護族群，北部粽強調粒粒分明、內餡豐富，南部粽則以軟黏Q彈、竹葉香氣見長。看準消費者對紮實口感的偏好，今年特別推出獨家「爆餡好料粽系列」，不論南北粽皆主打內餡占比超過50%。

獨家新品方面，連續六年獲米其林推薦的膳馨推出「北海道干貝粽」，選用日本北海道干貝，搭配台灣豬五花、埔里香菇、栗子與鹹蛋黃，以南部粽工法製作；量販通路獨家新品則包括必比登推薦的一甲子餐飲「招牌控肉粽」，以及「呷七碗×小王煮瓜粽」等。

此外，家樂福表示，傳統名店粽款同樣受到消費者青睞，包括大福門、麒王府、狀元油飯、呷七碗、石門農會、福家總舖師、吉鄉、台南楊哥楊嫂等品牌皆同步登場，從蛋黃鮮肉、櫻花蝦干貝、潮州粽到甜口豆沙粽等口味一應俱全。

家樂福 鼎泰豐 米其林

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