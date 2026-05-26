潤泰總裁尹衍樑的另一面 霸氣總裁化身最認真的工頭

潤泰（8463）集團總裁尹衍樑26日凌4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。而潤泰集團旗下最核心的營建事業，在尹衍樑打造下有聲有色，不僅蓋出多個指標豪宅，更跨足大型都更、公共工程、高科技廠辦與複合式開發、室內裝修設計等。

尹衍樑是少數橫跨營建、零售、金融、生技與公益的企業家代表人物，接手父親尹書田創立的紡織事業後，將原本傳統製造企業，逐步轉型成橫跨多產業的潤泰帝國，也奠定今日潤泰集團在台灣產業界的重要地位。

有趣的是，外界的眼中，尹衍樑是霸氣總裁，但重要場合絕對站在第一線，凡事都親力親為，甚至因為太認真，還曾被人誤認成工地現場監工的工頭。

潤泰新董事長簡滄圳也說過，尹衍樑的信念是「滾石不生苔」，所以對任何一件事，都是專注做好，對細節要求極高，也因此集團各事業體，包含潤泰新、室內裝修設計工程公司潤德、潤弘等，之所以能長年維持穩定品質，關鍵就在於「不放過任何細節」。

在營建事業方面，潤泰集團多年來建立出一套完整的垂直整合體系，從建築開發、營造施工、室內設計，到後端工程管理幾乎一條龍完成。

論起營造，尹衍樑可說是獨具慧眼，他本身具有工程與土木背景，早年就投入預鑄工法（PC）研究，並擁有大量工程專利，1995年，集團旗下營造廠潤弘創建全台首座混凝土預鑄工廠「楊梅預鑄廠」，當時並不廣被業界接受，最後發展出完整的預鑄工法體系，也因此拉大與同業競爭者的差距，達到效用與效率的提升及成本的降低等利處，成為營造業中的領頭羊。

潤弘董事長李志宏曾說過，尹衍樑早在幾十年前，就認為國內需要引入「預鑄工法」概念，到後來疫情爆後，全台缺工、缺料成為了長期問題，但潤弘因長期深耕20多年，擁有領先優勢，在缺工問題下，仍可確保品質穩定、施工快、多樣性，後續也越來越多業者走向預鑄工法模式。

而營建龍頭潤泰新，實績更是不少，其中最著名的拜表作為「松濤苑」，曾名列蘇富比國際物業所選出的全球5大夢幻豪宅之一，頂樓戶由潤泰尹家自有自住，另外，大安區成屋豪宅「潤泰敦峰」、北士科預售案「潤泰之森」等，近年同樣展現強勁的韌性，儘管房市受到政策壓抑，仍可以逆勢繳出銷售佳績，顯見市場對潤泰新品牌、品牌的認可度。

市場對潤泰新的高度認可，也在於尹衍樑過去對住宅的堅持與理念，他認為「房子是拿來保命的」，一定要安全、穩定，所以對耐震格外重視，其中「潤泰敦仁」更拿下台灣首座住宅類耐震建築標章，被市場視為台灣豪宅的重要里程碑。