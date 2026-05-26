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揚秦股東會／通過配發6元股利 多品牌帶動營收成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

揚秦國際企業（2755）26日召開股東會，會中除通過承認去年財報外，同時通過每股配發6元股利，包含現金股利3.5元以及股票股利2.5元。

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦2025年度每股稅後盈餘（EPS） 6.44元。合併營收為新台幣30.42億元，年增20.09％，稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，由於門市轉型、品牌拓展有成，營運規模持續向上，營收、獲利均創股票上櫃以來新高。

卓靖倫表示，揚秦去年以獲利2.35億元寫下歷史新高紀錄，業績增長除受惠於營運規模持續向上，規模經濟帶動營收成長外，旗下早午餐品牌「麥味登」門市升級轉型、APP會員募集有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數穩定增長，一同帶動整體營收向上提升。火鍋品牌「涮金鍋」獲利表現亮眼，多品牌齊帶動營運動能。

展望後市，卓靖倫表示，下半年進入營運旺季，「麥味登」已站穩千店規模並以開設「複數店」擴大競爭力，總部將持續研發健康取向餐點及推動品牌聯名活動，同步強化品牌市占率與心占率。「炸雞大獅」持續推動海內外展店，美國首店將於下半年開幕，更將加強印尼、馬來西亞與新加坡的區域展店，加速擴大區域加盟與店數成長。「涮金鍋」將於第3季走出桃園，前進新北市林口區及新莊區開設直營門市，透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

卓靖倫表示，揚秦營運團隊參酌國際餐飲潮流、因應餐飲市場未來發展趨勢及考量產業景氣環境，擬定經營策略與業務發展計劃，將持續拓展品牌市占率並朝向高附加價值餐飲邁進，以擴大經營效益，提高品牌能見度，強化商品特色，迎合飲食新趨勢，同時強化加盟門市管理，提升整體服務水準，並全心投入永續ESG與國際社會接軌以樹立早午餐產業標竿。

截至目前，「麥味登」總店數1,020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

EPS 營收 股利

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