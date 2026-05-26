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格上租車攜手台灣奧迪 合作啟動 Audi Q3訂閱與長租

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
格上租車攜手台灣奧迪合作 啟動Audi Q3訂閱與長租全方案。格上租車提供
格上租車攜手台灣奧迪合作 啟動Audi Q3訂閱與長租全方案。格上租車提供

格上租車與台灣奧迪共同宣布建立移動服務合作夥伴關係，以全新Audi Q3作為主要合作車款，同步啟動訂閱車及長租車兩大方案。

此次合作開創台灣豪華車租賃市場，讓喜愛德系豪華車款的消費者得以在靈活、彈性的財務配置下，率先體驗全新世代Audi Q3豪華休旅車的進化魅力，以實際駕乘感受輔助購車決策。

隨著台灣豪華車市場持續成熟，消費者對高端車款的決策週期拉長，傾向以更審慎、更彈性的方式接觸新車型。全新第三代Audi Q3自首代問世以來，憑藉靈活車身尺碼與豪華質感已累積全球逾250萬名車主，新一代更以「設計、科技」全面進化，展現新世代動感都會風格，持續強化豪華休旅級距的競爭力，因而成為格上租車與台灣奧迪首度合作的核心車款。

格上租車指出，此次與台灣奧迪展開移動服務合作夥伴關係，以全新Audi Q3作為首波合作方案。無論是尚在評估入主德系豪華車，或傾向以彈性方案體驗德系豪華車魅力，皆可透過格上完善的訂閱與長租方案，在無一次性資金壓力下，以實際駕乘體驗輔助決策，滿足對低負擔、多彈性與高品質現代移動的需求。

針對不同用車需求，格上租車推出訂閱與長租兩大方案：

訂閱車方案：為深度試駕的最佳選擇。以月為單位彈性調整租期，車款多元、進退場靈活，適合用車需求階段性變化、或希望定期體驗不同車款的消費者，免除長期綁約的資金壓力。月付28,800元起，即可駕馭Audi Q3 SUV或 Audi Q3 Sportback。（三個月起租）

長租車方案：以低保證金搭配彈性分期，提供36、48或60期方案選擇，最低月付27,600元起。輕鬆導入德系豪華車款，有效降低一次性資金負擔，兼顧用車形象與財務彈性。格上並提供稅費代辦、道路救援、代步車服務、專人客服等完整售後支援，讓用車管理更省心，確保移動不中斷。

格上租車與台灣奧迪共同宣布建立移動服務合作夥伴關係。格上租車
格上租車與台灣奧迪共同宣布建立移動服務合作夥伴關係。格上租車

奧迪 財務

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