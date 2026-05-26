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南僑股東會／董座陳正文：今年「一定會比去年好」、持續佈局東協市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
南僑26日舉行股東會，董事長陳正文主持。記者侯思蘋／攝影
南僑26日舉行股東會，董事長陳正文主持。記者侯思蘋／攝影

南僑（1702）26日召開股東會，董事長陳正文表示，今年營運「一定會比去年好」，三大主要市場可望持續成長，其中以泰國動能最為明顯；積極發展東協佈局，期望利用區域間零關稅的優勢，進一步推動中國大陸與東南亞地區的跨市場布局。

陳正文指出，中國大陸市場復甦步調仍偏緩，從端午節等節慶消費表現觀察亦未見明顯回溫，整體仍處於理性消費與結構調整階段。他指出，烘焙產業近年場景變化明顯，除傳統烘焙店外，超市與超商通路快速崛起，使供應鏈結構出現轉變。南僑目前B2B業務占比逾九成，過去以冷凍半成品為主，如今客戶需求已轉向高完成度產品，公司也持續調整供應內容與產品結構，以因應新型態零售通路發展。

在成本面上，陳正文直言，原物料價格波動、產業「內捲」與人力短缺，均使經營環境更具挑戰。他強調，公司策略不僅是費用控管與效率提升，更需要持續投資，「沒有投資就沒有未來」，包括天津、上海、廣州等地均持續建置新產線，並擴充麵包等烘焙產能。

海外布局方面，泰國市場則成為另一成長動能。陳正文表示，泰國雖同樣面臨成本上升、地緣政治與匯率波動等壓力，但憑藉外銷代工與市場分散優勢，目前外銷占比約八成。泰國南僑已逐步建立「世界級米製品專家」定位，2019年會長提出的五年投資50億泰銖計畫已如期推進，目前泰國二期產能已滿載，後續將導入自動化倉儲等新一輪投資。

同時，公司持續深化東協布局，善用區域間零關稅優勢，推動跨市場供應整合，例如將泰國具優勢的食品產品輸往中國大陸市場，同時也將大陸生產的烘焙產品導入東南亞通路；目前亦已在印尼設點、馬來西亞派駐團隊，擴大東南亞市場版圖。

至於台灣市場，陳正文表示，雖總量趨於飽和，但消費需求仍持續細分化，公司持續投入新品研發與產能升級，包括冷凍麵團、冰淇淋等品項擴產，台南廠將進一步升級。

在價格與原物料議題上，他坦言，油脂等關鍵原料成本仍居高不下，且受期貨與長約機制影響，報價調整存在時間落差，「有時必須先吸收、再反映」，各市場漲價節奏也因結構不同而有所差異；台灣相對較具調整空間，大陸因內捲壓力較難率先調價，泰國則受政府政策對民生物資價格約束影響較大。

南僑 東南亞 烘焙

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