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建新股東會／決議配發現金股利每股2.85元 創歷年配息新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

建新（8367）26日召開2026年股東常會，會中承認並通過2025年度營業報告書及財務報表案、2025年度盈餘分派案等各項討論事項，決議配發現金股利每股2.85元，創歷年配息新高，配息率達75％，並已連續四年配息率逾七成以上，展現公司維持穩健股利政策，並將營運成果與全體股東共享。

2025年營收達32.45億元，年增12.01％，主要受惠裝卸及倉儲業務需求成長，加上集團強化各項業務營運效率，2025年毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至32％、21％、15％，繳出三率三升表現，挹注全年稅後淨利達4.83億元、EPS達3.80元，分別年增10.94％、5.85％，雙雙改寫近四年新高記錄。

建新表示，為打造新成長引擎，於台北港建置新科智慧物流園區將成為未來營運重要關鍵，該區具備串聯基隆港、桃園機場及北部產業聚落之區位優勢，可滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控及科技廠辦等客戶需求，並有助公司承接更多高科技、醫療、AI相關材料及高附加價值貨品之儲運業務，預計2026年下半年開始陸續投入營運並貢獻營收。未來可望推動整體營運規模更上層樓。

配息 營收 股利

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