建新股東會／決議配發現金股利每股2.85元 創歷年配息新高

台塑化今舉行股東會，董事長曹明表示，今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品。

2026-05-26 10:13