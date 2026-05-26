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2026 tigerrun 打造日式祭典沉浸式路跑明開放報名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今年更與萬國通路合作推出「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」作為報名禮。台灣虎航提供
今年更與萬國通路合作推出「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」作為報名禮。台灣虎航提供

台灣虎航繼2025年將tigerrun路跑活動重磅回歸且獲得跑者廣大的熱烈迴響後，配合台灣虎航將邁入開航12周年，2026年的tigerrun也別具巧思的選擇在12月12日於大佳河濱公園熱情登場。

2026 tigerrun以「RUN TO JAPAN」為主題，結合台灣虎航深耕日本航線的品牌優勢，將活動主題設計以「一秒飛進日本祭典」為概念 ，把台北城市賽道轉化為充滿和風氛圍的沉浸式場域，帶給參賽者融合運動、旅遊與文化的全新跑旅體驗。

今年同樣提供3.5K與10K兩種里程長度，並推出多元組別供跑者選擇。包含挑戰自我的「10K祭典本番組」、輕鬆參與的「3.5K太鼓同樂組」，以及首度推出的「3.5K萌寵參道組」，開放狗、貓、兔子、鳥等溫和小型寵物與主人同行，現場更貼心設置設有安全圍籬與數量控管的萌寵樂園，讓萌寵能安心在草地上奔跑探險 。

賽道沿線精心規劃了祭典風格音樂區與主題補給站，並邀請日本現代太鼓樂團現場演出，以震撼的鼓聲堆疊視覺、聽覺與味覺的感官旅程。除了賽道上的體驗，賽後活動會場更打造日本主題市集，集結多樣經典日式小吃、特色風味料理，以及充滿樂趣的攤位活動，讓跑者在完賽後感受置身於異國的沉浸感 。

為了回饋廣大跑者，今年報名特別全面升級為便利的tigerclub會員制回饋。參賽者本人只要在報名時，一併登錄tigerclub會員編號，即可於指定日期內自動獲得等同於報名費全額的回饋金 (tigerpoints)，免去手動歸戶的繁瑣步驟。回饋金不僅能折抵機票，還可彈性用於託運行李、機上餐點等各項附加服務。

不僅如此，凡完成報名即可獲得具有機能性與收藏價值的「2026 tigerrun紀念跑衣」，以及與萬國通路聯名的「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」，將翱翔天際的客機結構，轉化為衣保袋包面上的幾何線條，以滿版的飛機工程藍圖為核心設計，帶領跑者從設計的初始源頭，感受飛行的極致工藝，完賽後還能領取專屬的完賽獎牌。

活動更祭出超狂福利，賽事當天將秉持「抽好、抽滿」的精神，大方送出100張台灣虎航指定航點來回機票，讓每位跑者都有機會把夢想航程一起帶回家！此外更針對「10K祭典本番組」推出加碼獎勵，當天男子組與女子組奪得第1、2、3名的好手，還可分別獲得8,000、5,000、3,000點的tigerpoints回饋金，以及PUMA指定運動鞋一雙，號召各路高手的熱血加入。

本屆活動總計8,050位名額，將於27日中午12:00準時開放網路報名，額滿截止。只要在2026年6月22日23:59前完成報名並繳費的跑者，更有機會抽中超值早鳥禮，千萬不要錯過這場年度最熱鬧的日式路跑盛宴。

2026 tigerrun打造日式祭典沉浸式路跑體驗。台灣虎航提供
2026 tigerrun打造日式祭典沉浸式路跑體驗。台灣虎航提供

路跑 虎航 台灣虎航

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