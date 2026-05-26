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建新股東會／通過每股配發2.85元股息 創歷年配息新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
建新股東會通過每股配發2.85元股息，創歷年配息新高，配息率達75％。業者提供
建新股東會通過每股配發2.85元股息，創歷年配息新高，配息率達75％。業者提供

建新國際（8367）26日召開股東常會，承認並通過2025年度決算表冊及盈餘分派案，每股配發2.85元現金股利，創歷年配息新高，配息率達75％，並已連續四年配息率逾七成以上，展現公司維持穩健股利政策，並將營運成果與全體股東共享。

建新去年合併營收32.45億元、年增12％，主要受惠裝卸及倉儲業務需求成長，加上集團強化各項業務營運效率，毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至32％、21％、15％，繳出三率三升表現，全年稅後淨利4.83億元、每股稅後純益3.80元，分別年增10.9％、5.8％，雙雙改寫近四年新高記錄。

建新表示，看好全球貿易環境變化、能源轉型與供應鏈重組趨勢，港區物流、裝卸與倉儲需求仍具長期發展空間，尤其新能源、天然氣及非煤炭散裝貨物運輸需求提升，有助帶動港區裝卸與儲運服務量能。

加上近期台灣輸美關稅政策調整，及供應鏈重新布局議題持續發酵，亦有助提升台灣港區在區域轉運、高值物流及供應鏈支援服務中的角色。

建新憑藉集團具備報關、運輸、倉儲、裝卸及貨櫃中心等五大業務垂直整合的一條龍物流模式，目前不僅為台中港最大一條龍港區物流集團，亦為業界唯一布局全台五大自由貿易港區的業者。

目前，建新營運據點涵蓋基隆港、台北港、台中港、安平港及高雄港，並具備台中港區倉儲面積第一、中部科學園區唯一倉庫及高雄港能源散裝物流據點等稀缺資產優勢，有望在此趨勢下，助力整體營運保持良好成長態勢。

不僅如此，為打造集團中長期新成長引擎，在台北港建置的「新科智慧物流園區」，將成為集團未來營運升級的重要關鍵，該園區具備串聯基隆港、桃園機場及北部產業聚落的區位優勢。

未來可滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控及科技廠辦等客戶需求，並有助公司承接更多高科技、醫療、AI相關材料及高附加價值貨品的儲運業務，預計今年下半年陸續投入營運並貢獻營收。

建新表示，未來集團將持續深化一條龍整合物流服務優勢，擴大自動化裝卸與智慧倉儲的布局，並以新科智慧物流園區作為中長期成長引擎，可望推動整體營運規模更上層樓。

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