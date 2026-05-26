台灣鋼聯領航低碳供應鏈 攜手雲科大啟動1+N 碳管理示範體系

因應全球淨零轉型趨勢與供應鏈碳管理需求，配合經濟部產業發展署推動「製造部門淨零轉型推動計畫－1+N碳管理示範體系」，由台灣鋼聯攜手國立雲林科技大學，5月26日辦理2026年度「1+N碳管理示範體系啟始會議」，正式啟動碳盤查與深度節能輔導工作。

台灣鋼聯以協助產業將廢棄物資源化的靜脈產業角色作為領頭廠商，串聯上、下游供應鏈並帶動化學原材料、非金屬礦物製品、基本金屬、鋼鐵及電線配線器材等動脈產業廠商，推動碳盤查與碳管理能力建置，逐步完善低碳供應鏈治理基礎，並共同邁向廢棄物資源循環零廢棄及低碳轉型。

啟始會議由經濟部產業發展署潘建成副組長、財團法人台灣綜合研究院院長吳再益、台灣鋼聯董事長林才翔、台灣鋼聯總經理謝宗霖、國立雲林科技大學永續發展暨價值管理中心主任陳昭宏，以及台灣鋼聯供應鏈廠商代表共同出席。供應鏈參與廠商包括台鋼資源、集合成環保科技彰濱廠、台灣塑膠工業冬山廠、聯成鋼鐵桃園廠、來冠工業、珙榮石灰工廠仙草廠、信宇科技二廠及陸昌化工司青年廠，展現領頭企業偕同供應鏈推動減碳行動決心。

潘建成表示，透過推動製造部門淨零轉型推動計畫由領頭廠商帶動供應鏈夥伴共同建立碳管理基礎，協助製造業掌握碳排放現況，並逐步導入節能減碳改善措施。感謝台灣鋼聯以循環經濟示範企業角色，號召供應鏈廠商共同參與1+N碳管理示範體系，也感謝國立雲林科技大學投入專業輔導能量，共同協助產業鏈邁向低碳化與智慧化轉型。

林才翔表示，台灣鋼聯自成立以來即以電弧爐煉鋼集塵灰資源化為核心，致力將煉鋼製程副產物轉化為可再利用資源，近年進一步擴大收受三大類、12項資源循環廢棄物，拓展多元廢棄物再利用範疇，推動低碳及智慧雙軸轉型，並以成為台灣最佳循環經濟的典範公司為發展願景。

鋼聯自2012年起建立溫室氣體盤查制度，持續推動製程改善、再生能源建置及高耗能設備汰舊換新等減碳措施，累計減碳成果已較基準年降低約27%。未來將持續透過碳盤查、能源管理與智慧化工具，串聯上下游供應鏈資料，協助供應鏈夥伴掌握排放熱點，逐步降低範疇一至範疇三排放，打造低碳化供應鏈體系。

陳昭宏表示，雲林科技大學永續發展暨價值管理中心長期投入企業碳盤查、節能診斷、ESG永續管理及低碳轉型輔導，並透過專業顧問團隊協助企業將碳管理作業由基礎盤查延伸至節能診斷與減碳策略規劃。後續雲科大將與台灣鋼聯共同協助供應鏈廠商推動組織型溫室氣體盤查、深度節能診斷及碳管理能力建置，並依各廠產業特性，從能源管理、製程改善及材料優化等面向提出具體輔導建議，朝節電量120萬度以上、減碳量1,000公噸CO₂e以上目標推進，藉由示範體系擴散效益，提升供應鏈廠商淨零轉型韌性。

台灣鋼聯表示，透過這次1+N碳管理示範體系推動，台灣鋼聯將進一步把循環經濟與低碳轉型經驗擴展至供應鏈夥伴，協助產業由個別盤查邁向供應鏈共管，由節能改善邁向低碳製造，共同打造兼具循環經濟、智慧管理與淨零轉型效益的製造業低碳示範模式。