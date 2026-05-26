正新股東會／董事改選 下午董事會推舉董事長

正新（2105）今日股東會進行董事改選，通過股利案選出新任的董事名單分別7席董事及4席獨董，下午將進行董事會推舉新任董事長。

營運展望的部分，美國關稅政策推動下，全球輪胎市場變動激烈，正新全力拚銷售與獲利同步成長。

正新股東會通過每股配發現金股利1.8元，新選任的董事名單為玖瞬投資代表人陳榮華、協瞬投資代表人陳秀雄、羅結記念代表人羅才仁、曾崧柱、敏欣投資代表人陳涵琦、羅結紀念代表羅元隆、泓景投資代表人李進昌。4席獨董名單分別為朱博湧、吳中書、許恩得、林㨗忠。

展望2026年，正新目標依然明確，將以「100%品質、100%服務、100%信賴」為核心，持續創造顧客滿意與市場信任，並進一步強化採購、銷售、生產與研發之集團整合，全面提升技術實力與創新動能。

正新長期為全球多家國際車廠的重要合作夥伴，未來將持續深化合作，提供高品質輪胎產品與專業服務；在售後市場方面，推出新品「PREMITRA HP6」及「VICTRA SPORT 6」，導入新世代環保稻殼白碳黑配方，不僅提升輪胎整體性能，更有效降低碳排放。

美國新任總統川普，所謂「美國優先」政策的影響力，將遠遠超越美國並影響全球經貿新格局。各國對中國及其海外產能的輪胎出口，加強關稅與貿易壁壘，中國輪胎持續供過於求，導致全球面臨激烈的價格競爭，迫使傳統成熟產品的毛利率受到壓迫。

因應國際市場不利局勢，正新積極分散產能布局，降低對單一市場依賴及規避貿易壁壘。正新與供應商及客戶間運籌帷幄，憑藉過往累積的合作經驗，互助互惠，進而能在瞬息萬變的市場中提升規模及營業額。正新輪胎密切注意市場供給與需求波動並即時與各區域經銷商取得市場脈動，適時發布價格調整。

同時，正新也持續進行新舊世代產品整合，以高附加價值與產能利用率高的產品取代，以因應今日不斷增加的市場需求但卻瞬息萬變的嚴苛挑戰。

面對115年及未來三至五年經營環境，變動將會更加劇烈，需快速提升應變及核心能力及競爭力，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對今後複雜又多變的市場。所以，司以技術力、營銷力、生產力、管理力，建構核心能

力，達到全球在地化(Glocalization)，強化各區域的銷售及技術支持，使全球集團總部和區域緊密配合，透過在地生產，強化與地方的連結。