家庭人口越來越少 1人宅突破260萬戶

除了高齡化趨勢持續擴大，台灣家庭規模也愈來愈小。根據內政部最新統計，2025年第4季全國「1人一宅」已突破260萬宅，占整體設有戶籍住宅數約32%，等於平均每3戶住宅中，就有1戶只有1人居住，反映單身化、小家庭化趨勢持續升溫。

根據統計，2025年第4季全國設有戶籍住宅數達806萬3,502宅，平均每宅人口數維持3人。其中，1人一宅數量達260萬7,987宅，占比持續攀升，較2024年第4季的227萬8,067宅，一年增加約32萬9,920宅。

2人一宅則由152萬3,365宅增加至160萬1,111宅；3人一宅也略增至140萬9,138宅。不過，5人以上家庭則持續減少，其中6人以上一宅由81萬5,495宅減少至76萬1,014宅，一年減少超過5萬宅。

觀察近年變化，台灣家庭人口規模明顯持續縮小，過去常見的大家庭型態逐漸減少，取而代之的是單身、小夫妻或小家庭居住模式，這與晚婚、不婚、少子化，以及高房價等因素有關，許多年輕人選擇獨居，加上高齡獨居人口增加，也讓1人宅數量持續攀升。

家庭型態改變，也同步影響住宅市場。近年小坪數住宅、小宅產品需求持續增加，建商推案方向也逐漸轉向低總價、小空間產品。

隨著人口結構持續變化，未來住宅規劃、社區設計與生活型態，也可能進一步朝向小家庭與單人生活需求調整。