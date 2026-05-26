高雄日航酒店舉辦「東港鮪魚祭」令老饕垂涎三尺，185公斤頂級黑鮪魚由漁港直送，加上料理職人極致刀工，美味新鮮上桌，消費者反應熱烈座無虛席。

高雄日航酒店行銷公關經理蘇軒指出，位居「東港三寶」之首的東港黑鮪魚，每年4月至6月隨黑潮洄游，當前正值屏東黑鮪魚觀光季最精華的產季，高雄日航特別由東港直送185公斤黑鮪魚，邀請日本料理「飛翔」總料理長長瀨剛、壽司料理

長西村德子、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒操刀，於SERENA全日餐廳舉辦「東港黑鮪魚解體秀」。

這也是西村料理長來台後首度以東港黑鮪魚入菜，他表示，「來台後，解體東港黑鮪魚是我最期待的一件事。近兩百公斤的黑鮪魚在眼前，那種震撼是言語難以形容的，迫不及待透過料理將美好呈現給每一位賓客」。

高雄日航酒店行銷公關副理周姈㲆表示，將於6月6日於SERENA全日餐廳加碼舉辦第二場解體秀，當日於全館任一餐廳用餐賓客均可蒞臨觀賞，敬請提前預訂把握這場難得的職人盛事。

周姈㲆指出，「東港鮪魚祭」即日起至6月30日，由日本料理「飛翔」前日本駐台官邸主廚、總料理長長瀨剛、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒，與桃泉中餐廳主廚張祐銓聯手，帶領廚藝團隊共同設計黑鮪魚主題美饌，以職人手藝匠心演繹來自屏東東港的頂級旬味。

周姈㲆說，SERENA全日餐廳設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應，獻上鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等豐富品項，盡情品嚐黑鮪魚的多重美味。

日本料理「飛翔」由長瀨剛總料理長與西村德子料理長聯手演繹，以日式職人精神呈獻東港黑鮪魚的純粹原味。

壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，綿密絲滑的奶油起司與入口即化的黑鮪魚完美融合，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司，展現油脂層次之美；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，為鮪魚饗宴畫下最豐盛的句點。

此外，和食限定套餐以東港黑鮪魚大腹、中腹與時令刺身，壓軸現場演出烤鮪魚頭釜飯，在職人技藝與鮮美食材之間感受一期一會的和食精神。鐵板燒則推出「鮪魚祭平日午間套餐」與「脂之華」兩款套餐，以海陸雙主餐東港黑鮪魚與頂級肉品的雙重精華交織。

桃泉中餐廳以傳統粵菜技法詮釋東港黑鮪魚各部位風味，推出一品鵝掌鮪魚尾膠煲、茶香蒜酥黑鮪魚、X.O塔香燒琵琶骨、濃蝦湯鮪魚泡飯等特色餐點，售價628元至3,888元，每一道皆為粵式技藝與黑鮪魚食材的複合美味。

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供