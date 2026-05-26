快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺 市場反應熱烈坐無虛席

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供

高雄日航酒店舉辦「東港鮪魚祭」令老饕垂涎三尺，185公斤頂級黑鮪魚由漁港直送，加上料理職人極致刀工，美味新鮮上桌，消費者反應熱烈座無虛席。

高雄日航酒店行銷公關經理蘇軒指出，位居「東港三寶」之首的東港黑鮪魚，每年4月至6月隨黑潮洄游，當前正值屏東黑鮪魚觀光季最精華的產季，高雄日航特別由東港直送185公斤黑鮪魚，邀請日本料理「飛翔」總料理長長瀨剛、壽司料理

長西村德子、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒操刀，於SERENA全日餐廳舉辦「東港黑鮪魚解體秀」。

這也是西村料理長來台後首度以東港黑鮪魚入菜，他表示，「來台後，解體東港黑鮪魚是我最期待的一件事。近兩百公斤的黑鮪魚在眼前，那種震撼是言語難以形容的，迫不及待透過料理將美好呈現給每一位賓客」。

高雄日航酒店行銷公關副理周姈㲆表示，將於6月6日於SERENA全日餐廳加碼舉辦第二場解體秀，當日於全館任一餐廳用餐賓客均可蒞臨觀賞，敬請提前預訂把握這場難得的職人盛事。

周姈㲆指出，「東港鮪魚祭」即日起至6月30日，由日本料理「飛翔」前日本駐台官邸主廚、總料理長長瀨剛、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒，與桃泉中餐廳主廚張祐銓聯手，帶領廚藝團隊共同設計黑鮪魚主題美饌，以職人手藝匠心演繹來自屏東東港的頂級旬味。

周姈㲆說，SERENA全日餐廳設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應，獻上鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等豐富品項，盡情品嚐黑鮪魚的多重美味。

日本料理「飛翔」由長瀨剛總料理長與西村德子料理長聯手演繹，以日式職人精神呈獻東港黑鮪魚的純粹原味。

壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，綿密絲滑的奶油起司與入口即化的黑鮪魚完美融合，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司，展現油脂層次之美；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，為鮪魚饗宴畫下最豐盛的句點。

此外，和食限定套餐以東港黑鮪魚大腹、中腹與時令刺身，壓軸現場演出烤鮪魚頭釜飯，在職人技藝與鮮美食材之間感受一期一會的和食精神。鐵板燒則推出「鮪魚祭平日午間套餐」與「脂之華」兩款套餐，以海陸雙主餐東港黑鮪魚與頂級肉品的雙重精華交織。

桃泉中餐廳以傳統粵菜技法詮釋東港黑鮪魚各部位風味，推出一品鵝掌鮪魚尾膠煲、茶香蒜酥黑鮪魚、X.O塔香燒琵琶骨、濃蝦湯鮪魚泡飯等特色餐點，售價628元至3,888元，每一道皆為粵式技藝與黑鮪魚食材的複合美味。

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」老饕垂涎三尺，市場反應熱烈坐無虛席。日航提供

日航 東港 高雄

延伸閱讀

屏東縣立高中校長遴選 東港、枋寮高中校長連任通過

富錦樹攜手米其林名廚金子司！僅十席、正統江戶前板前壽司「鮨金子」亮相

端午「炎」選節慶儀式感 雲朗旗下推限定活動！

香港「富豪飯堂」來了！招牌溏心鮑魚首登台　每席18888元照樣搶

相關新聞

尹衍樑建築代表作 松濤苑曾名列全球5大夢幻豪宅

潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨辭世，享壽76歲。尹衍樑從建築起家，最知名代表作就是松濤苑，曾名列蘇富比國際物業所選出的全球5大夢幻豪宅之一。尹衍樑自已買了頂樓戶，兒子尹崇堯也買了一戶。

台塑化股東會／多元採購穩料源 今年獲利有望達標

台塑化（6505）26日舉行股東會。董事長曹明表示，今年因美伊戰爭、荷姆茲海峽封鎖，國際油價和成品油價差正劇烈波動，台塑化透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程、增產有利的產品。

無懼戰爭因素 台塑化：今年營運績效可達標

台塑化今舉行股東會，董事長曹明表示，今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品。

台塑化股東會／董座曹明：國際油價 成品油價差正劇烈波動 三步驟增產

台塑集團股東會本周起跑，26日由台塑化（6505）打頭陣，董事長曹明表示，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化將透過多元的採購策略尋找替代的料源，調整中東運輸路線確保料源穩定，以及調整製程等三大步驟，增加生產有利的產品。

台積宅加速崩壞 中科、楠梓、竹北房價跌回2年前

房價修正幅度擴大，591實價登錄統計指出，今年第1季全台多個熱門生活圈房價明顯下滑，部分區域單價甚至已回到2024年水準，對購屋族而言，晚一年進場甚至有機會省下一台進口車的價差。

宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。