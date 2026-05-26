日盛台股東會／說明2026年度布局 對今年營運績效「審慎樂觀」

日盛台駿（6958）26日舉行股東常會，總經理楊恢禹表示，儘管去年面臨中央銀行不動產信用管制、地緣政治及關稅變數等挑戰，影響台灣傳統產業與不動產投資動能，但受惠半導體與AI科技產業投資熱絡，台灣經濟仍維持成長，且公司今年積極拓展東南亞市場版圖，對於今年度整體營運維持審慎樂觀。

楊恢禹指出，去年台灣GDP成長率達8.63%，創近15年新高，主要受惠AI及半導體產業擴大投資。不過，傳統產業訂單動能仍偏弱，加上國內運輸業受油價波動影響，使部分中小企業客戶投資趨於保守，也連帶影響租賃市場需求。

在台灣市場方面，日盛台駿目前以企金金融、分期業務、長租車及綠能融資四大業務為主，其中企金金融仍是最核心業務，去年新增綠能融資與電廠投資後，相關業務規模持續成長約5%。至於車輛融資業務，受到《金融消費者保護法》納管影響，小型車融資市場明顯萎縮，但商用車市場仍維持穩定市占率，公司也持續調整產品結構與風控策略，以兼顧資產品質與成長。

長租車業務方面，去年整體租賃營收成長8.65%，保有車輛數已達1萬5100多台。儘管受到關稅與汰舊換新政策調整影響，國內新車掛牌數較2024年衰退，但整體市場仍維持40萬輛以上水準，對長租車業務衝擊相對有限。

綠能布局則是近年重要成長動能之一。楊恢禹表示，透過收購、合資建置太陽能產、提供融資業務給新設的太陽能電廠，發電收入接近1.2億元，授信總額累積到8.9億元，能源方面持續雙軌進行，增加投資和融資業務，為公司貢獻長期穩定收入。

海外市場方面，楊恢禹指出，中國市場去年完成日盛與台駿整併後，已進一步整合據點與資源，聚焦長三角與珠三角市場，並強化授信政策與客戶篩選機制。不過，當地受到整體經濟環境較不穩定影響，去年放款餘額縮減至約41億人民幣。

至於泰國市場，日盛台駿於2024年6月成立泰國據點，去年為首個完整營運年度，目前主要聚焦商用車與設備融資市場。截至去年底，泰國業務放款餘額已達10億泰銖，並於去年11月達成單月損益兩平。公司預期，今年泰國市場可望開始貢獻獲利。

展望未來，楊恢禹表示，將持續強化授信政策、風險管理與催收能力，同時導入數位化作業以提升營運效率、降低成本。在區域布局方面，日盛台駿也將持續評估東南亞新市場與新據點機會，預期今年有望再新增海外據點，透過多區域、多產品線布局，提升整體營運韌性與抗景氣循環能力，為股東帶來更好的投資效益，對於今年度營運績效保持審慎樂觀。