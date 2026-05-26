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日盛台駿股東常會登場 通過配發股票股利0.5元
日盛台駿（6958）於26日舉辦2026年度股東常會，由董事長簡志明主持，主要承認去年度財報以及盈餘撥補案，共以法定盈餘公積和資本公積合計彌補虧損5.69億元，另討論資本公積轉增資發行新股通過，股東將依增資基準日持有之股數，每股配發股票股利0.5元。
日盛台駿2025年度稅後虧損9.59億元，較2024年度稅後純益減少13.55億元，年減342.39%，股東會26日通過盈餘撥補案彌補虧損，截至2025年12月31日止，待彌補虧損為5億6,926萬6,170元，已依公司法第239條之規定，依法定盈餘公積4億5,057萬7,486元及資本公積1億1,868萬8,684元彌補虧損，彌補後虧損為0元。
日盛台駿董事會提出資本公積轉增資發行新股案，股東會討論結果通過，共提撥2億164萬4,680元資本公積轉增資發行新股2,016萬4,468股，依增資基準日股東持有之股數，每千股無償配發50股，即股票股利每股0.5元，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），未滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥費用。股票股利相關增資基準日、發放日及其他事項，將於股東會通過後，授權董事會訂定。
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