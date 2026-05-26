快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

日盛台駿股東常會登場 通過配發股票股利0.5元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日盛台駿於5月26日舉辦2026年度股東常會。攝影／記者黃于庭
日盛台駿於5月26日舉辦2026年度股東常會。攝影／記者黃于庭

日盛台駿（6958）於26日舉辦2026年度股東常會，由董事長簡志明主持，主要承認去年度財報以及盈餘撥補案，共以法定盈餘公積和資本公積合計彌補虧損5.69億元，另討論資本公積轉增資發行新股通過，股東將依增資基準日持有之股數，每股配發股票股利0.5元。

日盛台駿2025年度稅後虧損9.59億元，較2024年度稅後純益減少13.55億元，年減342.39%，股東會26日通過盈餘撥補案彌補虧損，截至2025年12月31日止，待彌補虧損為5億6,926萬6,170元，已依公司法第239條之規定，依法定盈餘公積4億5,057萬7,486元及資本公積1億1,868萬8,684元彌補虧損，彌補後虧損為0元。

日盛台駿董事會提出資本公積轉增資發行新股案，股東會討論結果通過，共提撥2億164萬4,680元資本公積轉增資發行新股2,016萬4,468股，依增資基準日股東持有之股數，每千股無償配發50股，即股票股利每股0.5元，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），未滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥費用。股票股利相關增資基準日、發放日及其他事項，將於股東會通過後，授權董事會訂定。

股利 股東會 增資

延伸閱讀

朋億股東會／配10元現金股利 蘇州冠禮申請A股上市

面板雙虎群創、友達股東常會 談新事業布局

永豐金股東會／通過配發1.3元股利 明年首季永豐銀和京城銀完成合體

中再保股東會／通過每股配發現金2.2 元 並完成董事改選

相關新聞

台塑化股東會／多元採購穩料源 今年獲利有望達標

台塑化（6505）26日舉行股東會。董事長曹明表示，今年因美伊戰爭、荷姆茲海峽封鎖，國際油價和成品油價差正劇烈波動，台塑化透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程、增產有利的產品。

無懼戰爭因素 台塑化：今年營運績效可達標

台塑化今舉行股東會，董事長曹明表示，今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品。

台塑化股東會／董座曹明：國際油價 成品油價差正劇烈波動 三步驟增產

台塑集團股東會本周起跑，26日由台塑化（6505）打頭陣，董事長曹明表示，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化將透過多元的採購策略尋找替代的料源，調整中東運輸路線確保料源穩定，以及調整製程等三大步驟，增加生產有利的產品。

台積宅加速崩壞 中科、楠梓、竹北房價跌回2年前

房價修正幅度擴大，591實價登錄統計指出，今年第1季全台多個熱門生活圈房價明顯下滑，部分區域單價甚至已回到2024年水準，對購屋族而言，晚一年進場甚至有機會省下一台進口車的價差。

宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

鋼市四多加持 中鋼、中鴻、燁興等展望向上

受惠鋼價連續調漲、旺季需求啟動、大陸出口秩序重整，以及國際地緣政治趨穩帶來重建需求等四大利多加持下，股市大盤資金回流，昨（25）日中鋼、中鴻、燁興、海光等多股漲停，鋼鐵股勁揚成為最強主流族群，後市展望亮麗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。