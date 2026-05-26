LINE Pay 股東會／通過每股現金股利1.5元 電子支付將進軍跨境業務

最大行動支付業者LINE Pay （7722）今舉行股東會，通過去年財務報告及分配每股現金股利1.5元，及股票股利0.5元（合計股利2元），並改選董事。董事長丁雄注指出，今年LINE Pay在廣告行銷業務將加深商家互動、導入AI技術，有望成為提升LINE Pay廣告行銷收入動能。

股東問及股利政策，認為配息金額仍偏低。LINE Pay表示，基於公司仍在快速成長期，需保留資金作為成長發展，今年也增加配發股票股利，希望增加流動性，也是對公司前景看好。

LINE Pay全資子公司連加電子支付（LINE Pay Money）去年底上線，近期達成400萬戶目標。連加電子支付總經理張修齊表示，今年已經出現單月獲利轉正狀況，看好今年全年可望獲利，同時LINE Pay Money預計按照原訂計畫，在今年推動跨境支付，看好跨境會帶動更多營收。

他表示，用戶數近期達到400萬戶，預計電子支付的店家追換後帶進營收、生活與交通支付等費用進帳，用戶成長率趨於正常向上都將是正面挹注，樂觀看待電子支付業務。

他表示，去年因應規定成立電子支付子公司，出現較多費用，包括人員和設備籌備費用；電支應用上線後，初期產生行銷費用及會員認證費用，成長快速帶動相關一次性支出上升。不過隨著業務成長加上用戶申辦趨向常態，會逐漸好轉。