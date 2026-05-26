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台塑化股東會／多元採購穩料源 今年獲利有望達標

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）26日舉行股東會。董事長曹明表示，今年因美伊戰爭、荷姆茲海峽封鎖，國際油價和成品油價差正劇烈波動，台塑化透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程、增產有利的產品。

總經理林克彥也表示，今年上半年因中東戰事等影響，今年煉量、乙烯產能未達目標，不過也因為戰事因素，煉油產品利潤會比往年要好，今年銷售雖未達成目標，但是營運績效，主要是獲利部分，應能達標。

曹明指出，展望今年，在國內銷售上，台塑會持續擴大「台塑石油APP」的異業合作，目標突破100萬會員。他也表示，今年地緣政治的危機，凸顯能源轉型的迫切性，除繼續綠能發展的腳步，也正加緊緊新建「回收廢食用油的設備」，力求增加永續航空燃油的原料供應，去年量產5,500公噸的永續航空燃油給國內航空公司，回收廢食用油設備完工後，預期產量將迎來下一波的成長。石化基本原料的部分，我們會優化產銷調度，力拼這個事業部可以賺錢

回顧各事業部門，曹明表示，2025年煉油部門已經成功的「由虧轉盈」，重新回到成長的軌道，因為國際油價下跌，杜拜原油由年初每桶80.4美元降至年底每桶62美元，下跌每桶近18美元，歐美需求回升，加上國外許多老舊煉廠永久關閉，在國際供給受限的狀況下，全球成品油的庫存偏低，帶動價差擴大。

曹明指出，為了掌握以上時機，台塑化2025年全面提高煉廠運轉率，平均每日煉量達到44.7萬桶，比前一年大幅增加9.8%。同時，台塑化配合政府政策吸收的油氣漲幅縮小，2025年吸收35億元，2024年吸收109億元，大幅減少約74億元，使獲利明顯回升。

石化基本原料方面，由於亞洲市場供給還是過剩，石化產業景氣依舊低迷，在此條件下，台塑化積極與下游整合，將產能利用率從前一年的52%，提升至60%；同時也採取多元採購策略，把成本壓到最低，但受到油價走跌、終端市場需求回溫太慢的雙重夾擊，產品的價差還是很難拉開，加上提列的存貨損失比前一年增加，致該事業部整體虧損比2024年擴大。

台塑 台塑化 荷姆茲海峽

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