無懼戰爭因素 台塑化：今年營運績效可達標

台塑化今舉行股東會，董事長曹明表示，今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品。

曹明表示，如果近期美伊協商有成果，國際油價可能會走低，但包括煉油設備檢查、供需關係的影響，成品油的價格則沒有那麼快反應，而對於接下來國際油價走勢，也很難預測；他也說，只要採購價格不要太離譜，台塑化的煉量下個月可以提高到45萬桶。

台塑化總經理林克彥則表示，由於美伊戰爭因素，今年煉量與乙烯產能都沒有達到預期目標，主要是因為原料取得困難，但同樣因為戰爭因素，煉油產品利潤會比往年好，今年銷售量雖不會達標，但是包括獲利在內的營運績效可以達標。

曹明指出，今年地緣政治的危機，已經凸顯了能源轉型的迫切性，台塑化會繼續綠能發展的腳步，關於永續航空燃油的生產，也正加緊新建「回收廢食用油的設備」，完工後產量將迎來下一波的成長。