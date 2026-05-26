快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

房市慘到科技光環也失靈 中科、楠梓、竹北房價跌回2年前

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄

房市景氣反轉，房價修正幅度逐步擴大。根據《591實價登錄》統計，2026年第1季全台多個熱門生活圈房價明顯下滑，部分區域單價甚至已回到2024年同期水準。顯示歷經前幾年的瘋狂飆漲後，市場正迎來修正期；對於購屋族而言，晚一年進場甚至有機會直接省下一台進口車的價差。值得注意的是，過去受惠科技業題材帶動房價的台中中科、高雄楠梓、新竹竹北等區域全數上榜，反映市場正在回吐過去幾年快速累積的漲幅。

591房屋交易網分析，這波價格修正並不代表房市全面崩跌，而是與區域成交產品變化有關。在高房價壓力下，買方追價意願疲軟，交易主力回流中古屋市場，進而拉低區域平均單價。此外，房市也呈現明顯的區域分化，過去靠題材炒作的蛋白區與重劃區，在此波修正潮中首當其衝；隨著市場回歸理性，房市發展將聚焦區域基本面與剛性買盤需求。

根據統計數據顯示，全台房價跌幅前十大生活圈中，台中與高雄成為此波價格修正的重災區。其中高雄「三多生活圈」以年跌幅23.4%居全台之冠。主因在於今年第1季該區有逾半數交易集中在老屋，進一步拉低整體平均單價，由去年首季的每坪29萬元下滑至今年的22萬元，一年間單坪價差高達7萬元。若以30坪住宅換算，購屋族晚一年進場，總價直接現省超過200萬元，相當於一台進口車的價差。

緊接在後的則是近年受科技題材帶動的生活圈，像是台中「中科生活圈」與高雄「楠梓加工區生活圈」，房價也出現1成以上的修正，「中科生活圈」房價修正主因在於去年受到高價住宅交易推升區域價格基期，今年在缺乏豪宅產品支撐後，房價自然出現回檔。而「楠梓加工區生活圈」近年受台積電設廠議題激勵，房價快速上揚，但隨著市場逐漸回歸理性，修正壓力開始浮現，今年首季成交單價已回落至每坪22萬元。

同樣受惠科技產業題材帶動房價的「竹北高鐵特區」同樣名列跌幅前十，今年第1季平均單價已由7字頭回落至6字頭，該區雖然長期有科技新貴支撐，但在高基期與高房價壓力下，買方追價力道顯著降溫，也直接反映在價格回檔上。最後，連相對抗跌的新北市也有生活圈上榜，其中「汐科生活圈」與「海山生活圈」平均單價跌幅均約1成；不過兩區房價修正主因在於去年因新成屋交易拉抬價格基期，今年在缺乏新案帶動下，使整體均價出現回落。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

竹北 中科 房市

延伸閱讀

竹北已到8、9字頭？ 房仲揭真相：「4字頭」成交稱霸

科技產業人口成房市主力 台中房市進入新一輪結構洗牌

房市冷、租屋熱 首季六都租賃筆數年增近兩成

竹北「4字頭」成交易主力 信義房屋揭：中古社區是主戰場

相關新聞

宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

台塑化股東會／董座曹明：國際油價 成品油價差正劇烈波動 三步驟增產

台塑集團股東會本周起跑，26日由台塑化（6505）打頭陣，董事長曹明表示，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化將透過多元的採購策略尋找替代的料源，調整中東運輸路線確保料源穩定，以及調整製程等三大步驟，增加生產有利的產品。

台積宅加速崩壞 中科、楠梓、竹北房價跌回2年前

房價修正幅度擴大，591實價登錄統計指出，今年第1季全台多個熱門生活圈房價明顯下滑，部分區域單價甚至已回到2024年水準，對購屋族而言，晚一年進場甚至有機會省下一台進口車的價差。

鋼市四多加持 中鋼、中鴻、燁興等展望向上

受惠鋼價連續調漲、旺季需求啟動、大陸出口秩序重整，以及國際地緣政治趨穩帶來重建需求等四大利多加持下，股市大盤資金回流，昨（25）日中鋼、中鴻、燁興、海光等多股漲停，鋼鐵股勁揚成為最強主流族群，後市展望亮麗。

奇美衝高值化 雙軌並進

奇美實業董事長許家彰昨（25）日表示，奇美正朝向高值化包括「品質」和「價值」發展。並已從「量的奇美」到「質的奇美」。同時開發出具市場潛力的ESG等產品，努力邁進更堅挺，更有競爭力的新領域。

鋼鐵業者瞄準 AI 基建商機

隨著全球AI浪潮加速推進，資料中心、伺服器、電力與網路等基礎建設，帶動鋼鐵需求擴增，鋼鐵產業迎來AI基建契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。