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上銀義大利新總部啟用　串連歐洲全球市場

中央社／ 記者鍾榮峰台北26日電

傳動元件大廠上銀今天透過新聞稿宣布，義大利子公司正式啟用位於阿格拉泰布里安扎（Agrate Brianza）的全新總部，上銀董事長卓文恒表示，上銀義大利不僅是一個營運據點，更是串連歐洲，連結全球的重要樞紐。

上銀說明，義大利子公司成立於2013年，現今成為線性傳動與工業自動化領域的重要企業，擁有160名員工，服務涵蓋義大利主要製造產業，包括工具機、包裝、自動化設備以及半導體等領域。

上銀表示，義大利全新園區總面積1萬7000平方公尺，經全面翻新後，整合擴大的物流區域和現代化辦公空間，以及專為教育訓練、應用展示與客戶接待所設計的多功能場域，改造過程也導入太陽能設備、智能照明與空氣淨化系統、有機塗料與綠化設計等措施。

上銀指出，義大利子公司在5月14日至16日向當地政府機構、客戶、合作夥伴、經銷商、學校、媒體、供應商及員工開放全新園區，包括駐義大利代表蔡允中、上銀董事長卓文恒、上銀義大利總經理楊創堡、阿格拉泰布里安扎市長Simone Sironi等貴賓，出席剪綵儀式。

義大利 上銀 歐洲

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