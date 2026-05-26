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台塑化股東會／董座曹明：國際油價 成品油價差正劇烈波動 三步驟增產

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑集團股東會本周起跑，26日由台塑化（6505）打頭陣，董事長曹明表示，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，台塑化將透過多元的採購策略尋找替代的料源，調整中東運輸路線確保料源穩定，以及調整製程等三大步驟，增加生產有利的產品。

曹明26日在台塑化股東會上致詞表示，過去一年，川普的關稅大戰，中東戰事不斷，如俄烏戰爭未停，以巴衝突未解等國際政經局勢甚為紛擾，外在環境面臨的挑戰使石化產業受到很大的影響，但台塑化的經營團隊憑著多年累積的經營經驗展現了極高的韌性與執行力，一邊努力調整原料採購計畫，一邊優化生產流程來降低成本，去年全年稅前獲利127億元，較前一年度大幅成長93.6%，這證明了就算市場在低潮下，台塑化依舊有逆勢賺錢的實力。

針對今年展望，曹明指出，今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動。

曹明表示，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，調整中東運輸路線確保料源穩定，調整公司的製程增加生產有利的產品。在國內銷售上，台塑化也會持續擴大「台塑石油APP」的異業合作，公司的目標非常明確，就是要衝破100萬會員大關。

他強調，今年地緣政治的危機，已經凸顯了能源轉型的迫切性，台塑化當然會繼續綠能發展的腳步，關於永續航空燃油的生產，正加緊新建「回收廢食用油的設備」，目標今年要生產6,500噸，比去年增加1,000噸以上，完工後產量將迎來下一波的成長。

曹明表示，石化基本原料的部分，公司會優化產銷調度，力拼這個事業部可以賺錢！雖然今年國際局勢的波動更激烈，但公司對經營團隊有絕對的信心，相信能帶領公司乘風破浪，為股東拼出更亮眼的成績單。

此外曹明也表示，隨著2026年台灣正式步入「碳費元年」，台塑化會遵循對ESG與淨零碳排的承諾。去年公司利用製程的共煉技術，量產5,500公噸的永續航空燃油給國內航空公司，同時持續推動各項節能減碳措施，2025年完成234件改善案，每年有效減碳26.6萬噸，節水114萬噸，2025年台塑化的碳排放量壓低到2,440萬噸，較基準年成功減碳23%！不只說到做到，還比之前設定的短期目標22%多減了1%。

台塑化 油價 國際油價

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