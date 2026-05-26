鼓勵循環經濟 公司經營暨永續發展協會與福邦證券參訪湖口木酢達人

為支持地方創生、鼓勵循環經濟，落實ESG永續理念，中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券公司5月23日組團參訪位於新竹湖口的木酢達人，聆聽木酢達人負責人陳偉誠細數創業過程的故事、闡述對於樹木、林木循環經濟的經營理念；對於陳偉誠希望把木酢達人變成有四個數字代號（股票上市、櫃），將林木業循環經濟經營的成果推向資本市場，都給予高度肯定與祝福。

木酢達人陳偉誠，畢業於明志工專及高科大，大學畢業、退伍之後，為分攤父母的辛苦，沒有選擇進入高科技業，而是返鄉跟著父母從事木炭業，開始他「想要翻轉家裡事業」夢想的腳步，並於2008年創立「木酢達人」這個品牌；然而木炭產業已經是夕陽產業的態勢，並非短時間可以扭轉的現實面。

後來引進木酢液技術，嘗試進入清潔用品市場，惟受到國人消費習性、對氣味接受度不高等因素影響，初期銷售情況慘淡，創業之路並不順遂。然而經過不斷的努力、思考資源如何有效化應用、加上到清華大學科管所進修，學習如何經營電商，將所學應用到工作上，終於走出一條森林循環經濟的經營之道。除業績逐漸步上坦途之外，陳偉誠更於2022年榮獲第60屆十大傑出青年殊榮。

木酢達人從初期的慘淡經營，到現在年營業額達8千萬元，產品從家具、建材、碳盆栽、水碳盆、木酢液清潔用品、防蚊液、防蟑木酢丸、備長炭、3D碳纖維按摩梳等多樣性，近年甚至還和各級棒球隊及職棒隊合作，回收斷棒加工製成球棒板凳等紀念性商品。在追求林木循環經濟，且不伐木的前提下，每年從校園、企業、社區林木修枝、傾倒木等管道回收逾600噸木料，依木料各自不同的情況，因材製造成各種產品；而燒炭過程，還同步收集燒製木材產生的水煙，精餾成木酢液，再加工製成各式的木酢液清潔用品，不但減少廢棄木燃燒產生的碳排，更可以做到資源再生、循環再利用。

福邦證券表示，配合政府推動ESG，循環經濟、資源永續是近年來各界都高度重視的議題，福邦去（2025）年9月即輔導一家以「循環經濟」模式，回收鎢、鈷等稀有金屬，推動「資源循環零廢棄」的聯友金屬股票上市。聯友以回收鎢、鈷等金屬，提煉再利用為主業，不但成為全球前三大鎢酸鈉專業製造商，且為台積電（2330）、蘋果電腦、特斯拉等公司，在台唯一的鎢金屬合格供應商；股票上市不到一年時間，目前股價已經超過1,200元。希望同樣走循環經濟、資源再生利用的木酢達人，有朝一日也能進入資本市場發光發熱。