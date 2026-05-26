快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵循環經濟 公司經營暨永續發展協會與福邦證券參訪湖口木酢達人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
公司經營暨永續發展協會與福邦證券參訪湖口木酢達人。福邦證券/提供
公司經營暨永續發展協會與福邦證券參訪湖口木酢達人。福邦證券/提供

為支持地方創生、鼓勵循環經濟，落實ESG永續理念，中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券公司5月23日組團參訪位於新竹湖口的木酢達人，聆聽木酢達人負責人陳偉誠細數創業過程的故事、闡述對於樹木、林木循環經濟的經營理念；對於陳偉誠希望把木酢達人變成有四個數字代號（股票上市、櫃），將林木業循環經濟經營的成果推向資本市場，都給予高度肯定與祝福。

木酢達人陳偉誠，畢業於明志工專及高科大，大學畢業、退伍之後，為分攤父母的辛苦，沒有選擇進入高科技業，而是返鄉跟著父母從事木炭業，開始他「想要翻轉家裡事業」夢想的腳步，並於2008年創立「木酢達人」這個品牌；然而木炭產業已經是夕陽產業的態勢，並非短時間可以扭轉的現實面。

後來引進木酢液技術，嘗試進入清潔用品市場，惟受到國人消費習性、對氣味接受度不高等因素影響，初期銷售情況慘淡，創業之路並不順遂。然而經過不斷的努力、思考資源如何有效化應用、加上到清華大學科管所進修，學習如何經營電商，將所學應用到工作上，終於走出一條森林循環經濟的經營之道。除業績逐漸步上坦途之外，陳偉誠更於2022年榮獲第60屆十大傑出青年殊榮。

木酢達人從初期的慘淡經營，到現在年營業額達8千萬元，產品從家具、建材、碳盆栽、水碳盆、木酢液清潔用品、防蚊液、防蟑木酢丸、備長炭、3D碳纖維按摩梳等多樣性，近年甚至還和各級棒球隊及職棒隊合作，回收斷棒加工製成球棒板凳等紀念性商品。在追求林木循環經濟，且不伐木的前提下，每年從校園、企業、社區林木修枝、傾倒木等管道回收逾600噸木料，依木料各自不同的情況，因材製造成各種產品；而燒炭過程，還同步收集燒製木材產生的水煙，精餾成木酢液，再加工製成各式的木酢液清潔用品，不但減少廢棄木燃燒產生的碳排，更可以做到資源再生、循環再利用。

福邦證券表示，配合政府推動ESG，循環經濟、資源永續是近年來各界都高度重視的議題，福邦去（2025）年9月即輔導一家以「循環經濟」模式，回收鎢、鈷等稀有金屬，推動「資源循環零廢棄」的聯友金屬股票上市。聯友以回收鎢、鈷等金屬，提煉再利用為主業，不但成為全球前三大鎢酸鈉專業製造商，且為台積電（2330）、蘋果電腦、特斯拉等公司，在台唯一的鎢金屬合格供應商；股票上市不到一年時間，目前股價已經超過1,200元。希望同樣走循環經濟、資源再生利用的木酢達人，有朝一日也能進入資本市場發光發熱。

木酢達人負責人陳偉誠（左）、福邦證券董事長黃炳鈞（右）。福邦證券/提供
木酢達人負責人陳偉誠（左）、福邦證券董事長黃炳鈞（右）。福邦證券/提供

延伸閱讀

奇美集團創辦人許文龍卸任21年 獨子許家彰接手首次受訪

海廢變身小管夜燈 澎漁會與文澳國小創作討人喜

上市櫃公司治理評鑑頒獎典禮 5月26日盛大登場

ASML分享永續發展藍圖 在台將招募近千人新北職缺300個

相關新聞

宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

鋼市四多加持 中鋼、中鴻、燁興等展望向上

受惠鋼價連續調漲、旺季需求啟動、大陸出口秩序重整，以及國際地緣政治趨穩帶來重建需求等四大利多加持下，股市大盤資金回流，昨（25）日中鋼、中鴻、燁興、海光等多股漲停，鋼鐵股勁揚成為最強主流族群，後市展望亮麗。

奇美衝高值化 雙軌並進

奇美實業董事長許家彰昨（25）日表示，奇美正朝向高值化包括「品質」和「價值」發展。並已從「量的奇美」到「質的奇美」。同時開發出具市場潛力的ESG等產品，努力邁進更堅挺，更有競爭力的新領域。

鋼鐵業者瞄準 AI 基建商機

隨著全球AI浪潮加速推進，資料中心、伺服器、電力與網路等基礎建設，帶動鋼鐵需求擴增，鋼鐵產業迎來AI基建契機。

奇美董事長許家彰從建築跨界 對化工有熱誠

奇美實業新任董事長許家彰，身為奇美集團第二代的接班人，他認為要更「謙虛」與「惜福」，尊重現有的團隊，延續創辦人「幸福企業」的理念。

機場服務費9月調漲

機場服務費十年未漲。因應疫後航空業人次暴增，交通部擬二階段調漲，今年9月起從500元漲到750元，2028年9月再漲到1,000元，二階段合計調漲500元，出國成本將再提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。