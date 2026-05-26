快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

銅價恐轉振盪整理 上游銅精礦供給吃緊、下游企業等待低價補庫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

雖然近期全球下游銅庫存出現回補跡象，但銅市上游的銅精礦供應仍維持緊張。街口投信表示，目前市場最核心的變數，來自印尼格雷斯柏格（Grasberg）礦場復產進度緩慢、智利產量下滑，以及各地礦區干擾頻傳等因素。

Freeport表示，格雷斯柏格礦場正按計畫朝2027年底恢復全產能推進，目前產能約為50%，預計年底前可提升至65%。市場普遍解讀，此大型銅礦場距離完全復產仍需時間，短期新增供給有限。與此同時，作為全球最大銅產國的智利，近期經濟出現近三年來最明顯的萎縮，主因正是採礦活動疲弱與銅礦品位下降，反映供給壓力並非單一礦場問題，而是整體產業面臨更高的營運挑戰。

街口投信分析，在供給持續偏緊的背景下，市場對精煉銅與礦銅供應不足的預期持續升溫，也成為支撐銅價維持高檔的重要因素。

需求方面，市場焦點仍集中在中國大陸。街口投信指出，大陸下游企業能否持續承接高價銅，將是影響短期銅價走勢的關鍵。大陸近期南、北方現貨市場到貨量皆有所增加，但由於銅價仍處高位，下游採購意願明顯轉趨保守，使現貨溢價缺乏進一步上漲動能，顯示短線需求力道較前期降溫。

雖然上海仍是先前少數持續去庫存的區域，反映部分下游需求仍具剛性補庫特性，但近期庫存去化速度已明顯放緩，代表高銅價已開始壓抑部分採購節奏。此外，進口與區域貨物流向變化，也使市場對供需轉折更加敏感。當北方到貨增加、需求同步放緩時，現貨溢價便率先轉弱，進一步削弱價格上攻力道。

整體而言，街口投信認為，大陸需求並未消失，但目前呈現「下有支撐、上漲動能不足」的格局。

街口投信表示，銅價預期仍將維持相對高檔，但波動幅度可能加大，主因在於供給端緊縮尚未明顯改善，而需求端則出現高價下的被動買盤。另一方面，智利國家銅業委員會（Cochilco）近期上調2026年銅價預估，也反映官方對中長期供需偏緊仍抱持相對樂觀看法。

此外，全球供應端的結構性問題，包括大型礦場復產時程延後、智利採礦動能偏弱，以及市場對銅庫存變化高度敏感等，都可能使銅價對任何利多或利空消息出現快速反應。

街口投信指出，若後續大陸下游補庫需求重新升溫，或海外礦區再度出現供應干擾，銅價仍有機會維持高檔、甚至再測前高；但若中國北方到貨持續增加、現貨溢價進一步走弱，短線銅價走勢則可能轉向高檔震盪整理。

智利 銅價

延伸閱讀

貴金屬、核能需求升溫 這ETF看好黃金與鈾礦後市夯

豐興、威致鋼筋 報價承壓

鋁價飆、庫存探低⋯他看多大成鋼股價！網笑：改名就噴了

野村投信全台首檔稀土ETF 鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角

相關新聞

宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

鋼市四多加持 中鋼、中鴻、燁興等展望向上

受惠鋼價連續調漲、旺季需求啟動、大陸出口秩序重整，以及國際地緣政治趨穩帶來重建需求等四大利多加持下，股市大盤資金回流，昨（25）日中鋼、中鴻、燁興、海光等多股漲停，鋼鐵股勁揚成為最強主流族群，後市展望亮麗。

奇美衝高值化 雙軌並進

奇美實業董事長許家彰昨（25）日表示，奇美正朝向高值化包括「品質」和「價值」發展。並已從「量的奇美」到「質的奇美」。同時開發出具市場潛力的ESG等產品，努力邁進更堅挺，更有競爭力的新領域。

鋼鐵業者瞄準 AI 基建商機

隨著全球AI浪潮加速推進，資料中心、伺服器、電力與網路等基礎建設，帶動鋼鐵需求擴增，鋼鐵產業迎來AI基建契機。

奇美董事長許家彰從建築跨界 對化工有熱誠

奇美實業新任董事長許家彰，身為奇美集團第二代的接班人，他認為要更「謙虛」與「惜福」，尊重現有的團隊，延續創辦人「幸福企業」的理念。

機場服務費9月調漲

機場服務費十年未漲。因應疫後航空業人次暴增，交通部擬二階段調漲，今年9月起從500元漲到750元，2028年9月再漲到1,000元，二階段合計調漲500元，出國成本將再提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。