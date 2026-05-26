銅價恐轉振盪整理 上游銅精礦供給吃緊、下游企業等待低價補庫

雖然近期全球下游銅庫存出現回補跡象，但銅市上游的銅精礦供應仍維持緊張。街口投信表示，目前市場最核心的變數，來自印尼格雷斯柏格（Grasberg）礦場復產進度緩慢、智利產量下滑，以及各地礦區干擾頻傳等因素。

Freeport表示，格雷斯柏格礦場正按計畫朝2027年底恢復全產能推進，目前產能約為50%，預計年底前可提升至65%。市場普遍解讀，此大型銅礦場距離完全復產仍需時間，短期新增供給有限。與此同時，作為全球最大銅產國的智利，近期經濟出現近三年來最明顯的萎縮，主因正是採礦活動疲弱與銅礦品位下降，反映供給壓力並非單一礦場問題，而是整體產業面臨更高的營運挑戰。

街口投信分析，在供給持續偏緊的背景下，市場對精煉銅與礦銅供應不足的預期持續升溫，也成為支撐銅價維持高檔的重要因素。

需求方面，市場焦點仍集中在中國大陸。街口投信指出，大陸下游企業能否持續承接高價銅，將是影響短期銅價走勢的關鍵。大陸近期南、北方現貨市場到貨量皆有所增加，但由於銅價仍處高位，下游採購意願明顯轉趨保守，使現貨溢價缺乏進一步上漲動能，顯示短線需求力道較前期降溫。

雖然上海仍是先前少數持續去庫存的區域，反映部分下游需求仍具剛性補庫特性，但近期庫存去化速度已明顯放緩，代表高銅價已開始壓抑部分採購節奏。此外，進口與區域貨物流向變化，也使市場對供需轉折更加敏感。當北方到貨增加、需求同步放緩時，現貨溢價便率先轉弱，進一步削弱價格上攻力道。

整體而言，街口投信認為，大陸需求並未消失，但目前呈現「下有支撐、上漲動能不足」的格局。

街口投信表示，銅價預期仍將維持相對高檔，但波動幅度可能加大，主因在於供給端緊縮尚未明顯改善，而需求端則出現高價下的被動買盤。另一方面，智利國家銅業委員會（Cochilco）近期上調2026年銅價預估，也反映官方對中長期供需偏緊仍抱持相對樂觀看法。

此外，全球供應端的結構性問題，包括大型礦場復產時程延後、智利採礦動能偏弱，以及市場對銅庫存變化高度敏感等，都可能使銅價對任何利多或利空消息出現快速反應。

街口投信指出，若後續大陸下游補庫需求重新升溫，或海外礦區再度出現供應干擾，銅價仍有機會維持高檔、甚至再測前高；但若中國北方到貨持續增加、現貨溢價進一步走弱，短線銅價走勢則可能轉向高檔震盪整理。