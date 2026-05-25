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台灣挺進國際不動產核心！張麗莉將接任 FIABCI 世界會長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
張麗莉訂於6月12日在維也納就任FIABCI世界會長，近200位產業代表將同行見證。業者提供
張麗莉訂於6月12日在維也納就任FIABCI世界會長，近200位產業代表將同行見證。業者提供

台灣不動產業迎來重要國際里程碑！龍寶建設董事長張麗莉將於6月12日接任全球最大不動產組織之一「世界不動產聯合會（FIABCI）」世界會長，成為該組織首位華人女性世界會長，也象徵台灣不動產產業首度真正挺進國際決策核心，從國際參與者逐步邁向全球趨勢與價值的共同推動者。

FIABCI會員遍及全球85多個國家，長期在城市發展、永續建築、不動產趨勢與國際交流上扮演重要角色。此次張麗莉接任世界會長，不僅代表個人的國際榮耀，更被視為台灣建築與不動產產業長年累積後的重要成果。

世界會長就職典禮6月12日於維也納舉行，預計將有近200位台灣不動產及相關產業代表共同出席，形成罕見的大型產業代表團，也展現出台灣產業高度凝聚力，與積極布局國際的企圖心。

張麗莉表示：「這不只是我個人的成就，更是整個台灣不動產產業共同努力的成果。台灣已經具備與世界對話的能力，也準備好在城市發展、永續建築與生活美學等領域，分享台灣經驗。」

近年來，台灣在國際建築與工程領域的能見度持續提升。由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）團隊設計的淡江大橋，近期入選《CNN》「2025年全球最重要建築」之一，也讓國際再次關注台灣公共工程與建築美學實力。業界認為，這代表台灣不僅具備高水準工程技術，更逐步建立兼具設計、美學與文化思維的城市發展能力。

台灣建築中心顧問暨生產力建設總經理張芳民指出，台灣近年的建築發展，已從過去單純工程導向，逐步走向「工程技術、生活美學與永續價值並重」的新階段，這也是國際開始重新看見台灣的重要原因。

張麗莉進一步表示，台灣的國際競爭力其實早已跨越單一產業，從半導體供應鏈、AI（人工智慧）科技、智慧機器人，到無人機等新世代科技產業，台灣正以完整的製造與創新整合能力，在全球供應鏈中扮演關鍵角色；而當這樣的實力延伸到建築與城市發展領域，也讓世界開始重新認識台灣的生活品質與城市價值。

她強調：「如果說，科技讓世界看見台灣的速度，那麼建築，則讓世界看見台灣的厚度與深度。」台灣不僅擁有世界級科技與製造能力，也具備打造高品質生活環境與城市美學實力，從科技、建築到城市治理，皆逐步以國際標準與世界接軌。

隨著智慧建築、綠建築與健康住宅趨勢成熟，台灣建築產業也逐步朝向以人為本的生活價值升級。透過智慧物聯網、節能設計、垂直綠化與健康照明等技術導入，建築不再只是居住空間，更成為能回應人類需求、提升生活品質的重要載體。

業界普遍認為，張麗莉此次接任FIABCI世界會長，不只是台灣不動產界的重要歷史時刻，也代表台灣正逐步建立屬於自己的國際建築語言與城市價值觀。從過去「與世界接軌」，到今日開始「與世界並肩」，台灣正在以建築、城市與生活美學，向世界展現更深層的軟實力。

淡江大橋入選CNN全球重要建築，台灣工程與建築美學受國際矚目。翻攝自總統府網站
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龍寶建設是全台第一家擁有綠圍籬專利的建設公司，更無償授權給台中市所有工地使用。業者提供
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龍寶建設張麗莉將於維也納接掌FIABCI世界會長，象徵台灣不動產挺進國際決策核心。業者提供
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