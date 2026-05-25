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政策衝擊豪宅銷售卡關 三圓建設14.5億售出「敦北長城」救火

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓建設（4416）25日公告，已出售台北市松山區「敦北長城」部分辦公室及車位，兩筆交易合計金額達14.5億元，預估處分利益約8.95億元，並將作為償還即將到期公司債本息的重要資金來源。

三圓建設近期財務吃緊，又因豪宅限貸、房市買氣冷清、建商餘屋貸款管制緊縮等，手上豪宅「台北之星Diamond Towers 」銷售卡關，因此積極處分不動產。

據公告，三圓在2022年5月27日第一次有擔保普通公司債發行總額10億元，其中依發行條件，今年5月27日須償還十分之一本金、約1億元，加計利息1,080萬元，合計約1.1億元。

此次處分標的為台北市松山區八德路三段「敦北長城」部分樓層與地下停車位。其中第一筆交易為14樓及地下3、4層共19個車位，土地約73.5坪、建物約937坪，以5.7億元出售予自然人，預估處分利益約3.49億元。

另一筆則為15、16樓部分樓層與地下室25個車位，土地約126.61坪、建物約1,467.66坪，以8.8億元出售予友友資產開發有限公司，預估處分利益約5.46億元，合計兩筆交易共處分約2,404坪辦公室與44個車位，總交易金額14.5億元，處分利益約8.95億元。

三圓表示，由於房市環境改變，「台北之星」因都更流程走了20年以上，導致產品定位與目前市場主流中小坪數有落差，加上第七波信用管制政策上路後，市場買氣平淡，整體新屋市場銷售卡關，豪宅銷售遇到瓶頸，連帶影響公司資金流與銀行借貸，不過目前已經順利處分不動產，以償還債務。

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