奇美董事長許家彰從建築跨界 對化工有熱誠

奇美實業新任董事長許家彰，身為奇美集團第二代的接班人，他認為要更「謙虛」與「惜福」，尊重現有的團隊，延續創辦人「幸福企業」的理念。

回憶父親（奇美創辦人許文龍）一路陪伴長大，許家彰指出，自己雖是學建築的，但從小就耳濡目染各種化學材料，尤其父親在他很小時，常手把手教他認識化學材料不同材質，他還記得高中起的每年寒暑假，父親帶著他出國拜訪客戶，了解合作夥伴生態。

他說，創辦人（許文龍）對幸福定義，一定要先有興趣，才有熱誠維持下去；所以具備「對工作有熱誠、生活有熱誠，進而有分享的熱誠」等三大元素，自然就可充滿幸福。

許家彰說，父親對他言教、身教並重，記憶中，父親堅持每天都要拉小提琴一小時以上，這種執行力和堅持，鮮少有企業家可長期落實。父親常對他說，「生活的安排如果以360度來說，工作、釣魚、藝術、社會公益要各90度。」因此，父親「兩天工作、五天釣魚」，對工作也游刃有餘。