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奇美衝高值化 雙軌並進

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
奇美實業董事長許家彰。 記者劉學聖／攝影
奇美實業董事長許家彰。 記者劉學聖／攝影

奇美實業董事長許家彰昨（25）日表示，奇美正朝向高值化包括「品質」和「價值」發展。並已從「量的奇美」到「質的奇美」。同時開發出具市場潛力的ESG等產品，努力邁進更堅挺，更有競爭力的新領域。

奇美創辦人許文龍獨子許家彰本月初接下奇美實業董事長一職，昨日於台南仁德總公司首次舉行記者會。許家彰上一次公開露面，是1月28日以奇美博物館館長身分，出席「埃及之王：法老」特展開幕；而在接任奇美博物館館長前，幾乎沒有在公開場合曝光。

對於石化產業面臨中國產能擴張與價格競爭壓力，許家彰表示，奇美現有乙烯類塑料總產能一年有260萬公噸，在以前供不應求的時候會努力地擴張產能，但現在是處於供過於求的狀況，必須強調現有產能是否能有效地利用，以及產值有沒有辦法提升，目前奇美朝向高值化包括「品質 」和「價值」發展。從「量的奇美」到「質的奇美」，在客戶群裡，已打進許多全世界對品質最挑剔的品牌大廠。

奇美是全球最大的ABS生產商，許家彰進一步說，以前對一些客製化品項是不想做、不是不會做；但現在有不同的思維，強化數位轉型，深入了解客戶端的需求。

針對具市場潛力的明星產品像醫療器具、半導體、車用等，需求高規格如耐熱、高穿透率、透明度好的ABS等，許家彰表示，奇美有能力幫客戶配製，尤其是因應消費者對於ESG的價值觀，更著力於再生產品的研發，這是未來產品的趨勢，也會引進更多合作夥伴。他強調，奇美可以把部分的產能客製化，只要大家認同奇美是一家ESG的好公司，找合作夥伴並不困難。

奇美博物館 許文龍

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