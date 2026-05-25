房市冷、租屋熱 首季六都租賃筆數年增近兩成

房市買氣降溫，惟租賃市場蓬勃發展；中信房屋統計實價登錄資料指出，今年第1季六都租賃實價登錄筆數達34,347筆、年增近兩成；六都中，又以台南市年增28%最多，顯示近年政府積極推動包租代管政策，加上新興重劃區進入交屋期，讓租賃市場持續成長。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年租賃市場相當活絡，主因房東的觀念改變，再加上政府政策積極推動包租代管和租金補貼，均帶動租賃實價登錄案件量的成長。

莊思敏進一步分析，由於出租房屋涉及的事務相當繁瑣，從租客篩選、租約管理，到後續修繕與租屋服務等，都需要投入大量時間與心力，因此愈來愈多房東傾向委託專業房仲或包租代管業者協助管理；而依現行規定，透過仲介或包租代管業者成交的租賃案件，都要進行實價登錄，讓整體租賃揭露案件隨之增加。

資料顯示，今年首季住家類之租屋實價登錄比數達34,347筆，相較去年同期28,961筆、年增率達19%，增加數量為5,386筆；以六都來看，實價登錄揭露最多租屋筆數的是桃園市8,996筆，其次為新北市8,402筆，惟以年成長率來看，增幅最大的是台南市的28%，其次為台北市、新北市各達21%、20%。

中信房屋歸仁加盟店店長范淑惠指出，近年南科與台積電（2330）效應持續發酵，不僅帶動上下游產業鏈的群聚效應，也吸引了大量科技人才與外來就業人口移入，讓區域租屋需求快速升溫，加上區域新興重劃區陸續進入交屋期，部分置產族群在取得房屋後會選擇先投入租賃市場，亦同步增加供給量。

此外，范淑惠表示，由於台南過去實登基期相對較低，在需求與供給雙雙成長下，年增幅度更為顯著。

莊思敏表示，短期內在政策持續推動租賃市場實價登錄，加上交易市場又因高房價壓力未解之下，預計租屋需求仍將維持成長態勢，實價登錄租賃市場揭露量具續增空間。