機場服務費十年未漲。因應疫後航空業人次暴增，交通部擬二階段調漲，今年9月起從500元漲到750元，2028年9月再漲到1,000元，二階段合計調漲500元，出國成本將再提高。

不同以往的是，機場服務費收入由機場與觀光發展基金各50％，第一階段調漲成750元，機場、觀光發展基金規畫占比為80％、20％；第二階段調漲成1,000元，機場、觀光發展基金規畫各占65％、35％。

交通部民航局統計，2025年全年運量來到6,889.3萬人次，為近十年第三高，其中國際航線部分來到5,833萬人次。預測2026年國際航線部分，可望來到6,200萬人次，刷新歷史紀錄。