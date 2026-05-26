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鋼鐵業者瞄準 AI 基建商機
隨著全球AI浪潮加速推進，資料中心、伺服器、電力與網路等基礎建設，帶動鋼鐵需求擴增，鋼鐵產業迎來AI基建契機。
中鋼（2002）傾全力發展高附加價值精緻鋼品，燁輝、新光鋼聚焦AI領域利基，前景備受期待。
中鋼董事長黃建智說，去年中鋼精緻鋼品銷量占比11.5%、獲利貢獻卻高達90%，凸顯精緻鋼材的含金量相當高。尤其中鋼以短短八月個時間成功開發0.1mm薄頂規電磁鋼片，對國內高端AI、無人機、機器人產業鏈做出貢獻，未來將延伸此一路徑，強化精緻鋼品發展。
新光鋼、燁輝表示，持續聚焦台灣前瞻基礎建設計劃以及政府推動「AI新十大建設」，積極掌握國內剛性經濟建設需求，以及AI算力中心、資料中心與高階基礎設施建設所帶來的新商機，為營運注入新一波成長動能。
法人表示，AI基建帶來全新的用鋼動能。大型資料中心建設需要伺服器機房、電力設施、冷卻系統及備援能源設備，均涉及高規格鋼材應用。
此外，AI運算高度依賴電力供應，需加速電網升級與能源建設，包括變電站、儲能設備與再生能源設施都需要大量鋼材支撐，鋼鐵需求與科技產業形成更緊密連動。
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