鋼市四多加持 中鋼、中鴻、燁興等展望向上

受惠鋼價連續調漲、旺季需求啟動、大陸出口秩序重整，以及國際地緣政治趨穩帶來重建需求等四大利多加持下，股市大盤資金回流，昨（25）日中鋼（2002）、中鴻、燁興、海光等多股漲停，鋼鐵股勁揚成為最強主流族群，後市展望亮麗。

法人表示，鋼鐵股轉強主要反應基本面逐步翻轉。首先，在鋼價方面，中鋼盤價已連續六個月調漲，且近三個月漲幅均達千元以上，顯示鋼廠對後市看法轉趨積極。國際鋼市同步走強，包括大陸寶鋼、越南河靜鋼等亞洲指標鋼廠接連開出漲盤，形成區域價格聯動效應。

中鋼董事長黃建智日前指出，鋼市產銷進到正軌，中鋼獲利好轉4月由虧轉盈，好景況至少延續到7月。

法人指出，「黃建智揭露鋼市好行情，帶動鋼鐵股好心情」，有效催化市場關注鋼鐵類股，長期被視為「牛皮股」的中鋼昨日早盤就漲停鎖死到收盤，投資人驚呼連連不敢相信。

中鋼專家表示，第2季是傳統鋼鐵旺季，尤其AI資料中心、半導體擴產及公共建設推動，結合買家追漲氣氛濃烈，市場出現補庫潮，上下游鋼廠內外銷報價提高。

值得關注的是，大陸鋼材出口秩序調整，近年中國大陸鋼廠以低價外銷衝擊國際鋼價，但隨著內需政策轉向穩經濟與控產能，加上環保與碳排限制加嚴，出口節奏開始收斂，中國大陸鋼材出口價格回升，有助改善全球價格競爭秩序，台灣鋼廠報價壓力明顯減輕。

中鋼專家分析，國際局勢轉趨緩和進一步帶來「和平紅利」。美伊衝突近期降溫，和平協議呼之欲出，中東地區重建需求逐步浮現，基礎建設與能源投資將成為新一輪鋼材需求來源。

此外，原料端提供支撐，鐵礦砂與煉焦煤價格維持高檔震盪，鋼廠成本墊高，形成價格下檔保護，國際能源價格上揚帶動頁岩油與基礎建設投資，間接推升鋼材需求。

法人表示，中鋼出貨旺營收獲利改善；中鴻今年銷售目標上看120萬公噸，透過穩定內銷、靈活外銷策略提升接單彈性；燁輝、高興昌等其他鋼鐵股全面受惠，齊聲共榮帶動唱。

法人提醒，鋼市仍存在變數，包括大陸房地產復甦力道仍顯不足，全球地緣政策風險瞬息萬變，以及原料價格波動等，都可能影響行情延續性，需具備風險意識。