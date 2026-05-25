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科技產業人口成房市主力 台中房市進入新一輪結構洗牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中房市今年前四月交易，西屯區逆勢暴增6成5。圖為西屯區房市空拍。業者／提供
台中房市今年前四月交易，西屯區逆勢暴增6成5。圖為西屯區房市空拍。業者／提供

科技產業人口成房市主力！台中房市進入新一輪結構洗牌。今年房市在限貸、信用管制與買方觀望氣氛籠罩下，台中市前四月建物買賣移轉累計1萬1,721戶，較去年同期減少2,028戶，年減幅14.8％；但唯獨西屯區逆勢衝出2,003戶，較去年同期增加795戶，年增率65.8％。

其次是南屯區年增率44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區，可說是央行祭出第七波金融管制達1年8個月後的房市喜訊。

鄉林不動產研究室指出，數據可看出，不只是某幾個行政區交易量增加，而是背後隱藏的數據密碼。

過去台中房市多集中在七期新市政中心、百貨商圈與生活機能，如今隨著中科台積電（2330） 1.4奈米先進製程建廠進度加快，科技產業人口將成為支撐房市主力，就會出現「總量降溫、核心區逆勢集中」的現象，可見台中城市發展結構正在改變。

根據統計，台中市今年前四月建物買賣轉移為1萬1,721戶，較去年同期減少2,028戶，年減約14.8%。

前五大熱區依序為西屯區買賣轉移1,208戶，占全市的17.1%，較去年同期增加795戶，年增約65.8%；北屯區買賣轉移1,974戶，占全市的16.8%，但較去年少355戶，年減15.2％；南屯區1,019戶，較去年增312戶，年增44.1％。太平區與北區雖在五大交易熱區，但卻分別年減24.6%及37%。

根據近期的產業訊息，台積電中科1.4奈米製程新廠第一階段基樁工程已陸續完工，廠房工程將啟動招標，最快明年第3季進行試產，並在2028年下半年實現量產。

台積電中科15A廠也規劃進行升級，將成熟製程設備移出後升級至4奈米，整體投資規模上看千億元以上。這代表中科不只是既有科技園區，而是正進一步升級為台灣先進製程北中南布局中的關鍵節點。

鄉林不動產研究室分析，半導體先進製程進駐帶來不只廠房投資，而是一整條高薪就業鏈，包括工程師、設備商、材料商、營造工程、無塵室、機電、供應鏈管理及外商服務業。

若未來新增8,000至1萬名就業人口，這些人在工作地點附近就會形成租屋、購屋、換屋、子女就學與生活消費需求，進一步推升西屯、南屯、北屯交界生活圈的剛性買氣。

更值得注意的是，西屯區的優勢已不只是「靠近中科」。過去七期代表台中高端住宅與百貨商圈，如今水湳經貿園區進入建設收成期，正在形成台中第二條成長曲線。

近幾年水湳重大建設陸續到位，包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運中心等，將來台中機場捷運橘線及超巨蛋完工後，將使水湳不只是中央公園而已，而是結合會展、文化、商務、交通、娛樂與綠地的複合型城市核心。

鄉林不動產研究室表示，數據顯示市場資金與自住買盤正在往產業、交通、商業與生活機能高度重疊的區域集中，所以這波台中房市雖不是全面復甦，而是「有產業、有建設、有高薪人口」的區域率先表態。

西屯能在全市交易量衰退時逆勢成長，關鍵不只是短期買氣，而是中科科技人口、水湳重大建設、七期商業機能三大動能同時發酵。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰也指出，過去台中房市靠人口紅利與市地重劃，未來則更看重產業含金量與就業所得結構。高科技人口對住宅需求不只是「有房可買」，而是要通勤效率、生活品質、學區、商圈、綠地、文化設施等住宅本身及生活機能。

這種重資產保值性的特性，使西屯、水湳、七期與南屯交界帶，像是沿中彰快速道路74線快速道路、鄰近捷運綠線與烏日高鐵的13期重劃區，單元四，單元五，水湳及14期重劃區等更具未來發展性，未來勢必成為台中較具有抗跌性的房市核心。

賴正鎰認為，整體來看，台中房市正進入新一輪結構洗牌。儘管限貸環境會讓投資型買盤退場，但真正具產業人口支撐的區域，反而更能凸顯剛性需求。

台積電中科先進製程、水湳經貿園區等重大建設與七期成熟商業機能，正把西屯推向「台中科技生活首都」位置，也讓房市從過去的重劃區行情，逐步升級為產業人口帶動的城市資產行情。

台中市房市結構轉變趨勢。資料整理：鄉林不動產研究室
台中市房市結構轉變趨勢。資料整理：鄉林不動產研究室

台中市建物買賣移轉五大熱區消長分析。資料整理：鄉林不動產研究室
台中市建物買賣移轉五大熱區消長分析。資料整理：鄉林不動產研究室

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