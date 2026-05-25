營運筆記／企業韌性始於日常管理

對中小型製造業經理人而言，真正讓人頭痛的，往往不是景氣數字，而是那些看似遙遠、卻會在短時間內打亂營運節奏的外部事件。企業真正需要面對的，不只是風險本身，而是組織能否承接風險。

許多中小型製造業平常看似穩定：訂單持續、產線順暢、客戶合作多年、現場經驗充足。但問題往往不在「平常」，而在於當原本習以為常的運作突然失序時，公司是否仍能維持節奏。

客戶延單、供應商延誤、原料波動、關鍵人員缺席，這些情況並不罕見，卻足以在短時間內放大為營運壓力。問題不一定出在能力不足，而在於企業的穩定，仍建立在經驗與默契，而非可承接、可延續的管理機制。從這個角度來看，企業韌性並不是危機發生後的補救能力，而是一種更根本的管理能力，即是當原本穩定的事情開始失去穩定時，組織是否仍能正常運作。

國際期刊《International Journal of Management Reviews》指出，企業韌性不應僅被視為事後恢復力，而是一種涵蓋事前準備、事中調整與事後重構的動態能力。對中小型製造業而言，這意味著韌性不是事後補救，而是日常管理的一部分。

值得注意的是，台灣其實具備良好的經營基礎。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）《2025年世界競爭力年報》，台灣在69個受評比國家中排名第六，且在人口超過2,000萬的經濟體中，連續五年排名世界第一。在企業反應速度、彈性與經理人企業家精神等指標上，亦名列全球前段。這顯示台灣企業並不缺反應能力，真正的挑戰在於，這些優勢仍多停留在個人層次，尚未轉化為組織可持續運作的能力。

管理韌性首先要面對的，不是宏觀戰略，而是那些平常不明顯、一旦發生就會拖垮營運的斷點。其一，是資訊斷點：若生產、採購與交期仍仰賴口頭與經驗傳遞，當多重狀況同時出現時，資訊便容易失真，影響判斷與決策速度。

其二，是人員斷點：關鍵製程、客戶習慣與設備調校若集中於少數人身上，企業穩定性就會依附於個人，而非制度。

其三，是市場結構斷點：過度依賴單一客戶、單一市場或單一供應來源，在穩定時是效率，在變動時則成為風險來源。

除了營運層面的斷點之外，企業韌性還有一個更深層、卻常被忽略的關鍵：管理團隊的信任基礎與決策視角。《Journal of Business Ethics》研究指出，企業在推動ESG、轉型或重大調整時，管理層的信任基礎、領導聲譽與多元決策視角，會直接影響組織是否願意跟上。

對中小企業而言，ESG不只是報告或設備，更是企業建立長期信任與責任治理的過程。當組織對管理方向具有信任基礎，企業在面對變動時，也更容易形成協同與回應。

未來的競爭，不再只是成本、設備或產能的競爭，而將轉向組織承接力的競爭。能夠將個人經驗轉化為團隊能力，將臨時應變轉化為日常機制的企業，才更有機會在不確定環境中持續前進。中小型製造業真正重要的不是如何避免風險，而是在事情還沒失控之前，管理團隊能否先把斷點補起來。