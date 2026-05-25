行政治理／台北國稅局局長樓美鐘 務實領導 撐起稅務改革

在公部門體系服務將逾40年，台北國稅局局長樓美鐘的職涯串起台灣稅制轉型的軌跡，她畢業於逢甲大學財稅學系，後來進入財政部賦稅署，從基層科員做起，長時間在制度核心歷練，從所得稅、消費稅、財產稅到稅務行政都曾參與，後來一路升任副署長，再轉任地方國稅局首長。

基層做起 累積管理能量

談到影響最深的經驗，她沒有特別強調哪一個高光時刻，反而提到許多「第一次」。例如早年承辦國際租稅業務時，參與在圓山飯店舉辦的CIAT國際會議，面對來自33個國家近百位的稅務官員，從籌備到執行幾乎一手包辦，對當時仍在基層的她而言，是一場既緊張又難得的學習，也曾經參與南非、荷蘭租稅協定談判，也正是在這些經驗中，她慢慢學會如何在複雜任務中抓住節奏，累積面對問題的底氣。

隨著職務轉換，她也歷經多次制度變動的重要時刻。從記帳士發證納管、台灣加入世界貿易組織後的菸酒稅調整（含紅標料理米酒），到房市過熱時期參與特種貨物及勞務稅規劃，甚至見證其後轉為房地合一稅制度，每一次改革，都讓她更深刻體會，稅制不是冰冷的規範，而是回應社會與經濟變化的重要工具。

她的職涯也不只停留在制度設計。中段歷練中，她曾擔任財政部南區國稅局副局長，實際面對第一線稽徵業務；也在財政部財政資訊中心參與資訊系統管理，理解制度如何透過資訊系統運作；之後更接任財政部財政人員訓練所所長，負責培養稅務人才。她笑說，這一路的歷練也讓她在後來擔任局長時，能更貼近不同角色的需求。

也因為這樣的背景，她的管理風格顯得特別溫和而務實。她從基層做起的經驗，讓她很在意細節，也更能理解同仁的壓力，也習慣透過聊天了解大家的狀況，有問題就一起想辦法解決。她形容自己像「大姊姊」，希望同仁在遇到困難時，能夠放心開口。

保持熱情 工作有成就感

在帶團隊時，她最在意的，是讓同仁有安全感。她認為，工作中難免出錯，但只要願意面對、修正，就能避免小問題變成大問題。相較於責備，她更希望建立一個可以討論、可以求助的環境。其次，是把目標說清楚。她習慣把政策背後的原因講明白，讓同仁知道「為什麼要這樣做」，而不只是執行命令。第三，則是讓同仁在工作中找到成就感，無論是成果或建議，都願意給予回饋，讓大家知道自己的努力是被看見的。

上任財政部台北國稅局局長後，她沒有急著做出大幅改變，而是延續既有基礎，慢慢調整環境與節奏。她觀察到，稅務工作本身就壓力不小，如果能在環境上多給一些支持，無論是設備、流程或氛圍，都能讓同仁更穩定地投入工作，也間接提升對外服務品質。

談到工作之外的自己，她語氣明顯輕鬆許多。她說，打羽球是最好的紓壓方式，因為在場上須專注於球與對手，很自然就不會再去想公事，那段時間，像是替自己暫時按下暫停鍵，她也會散步、騎腳踏車或爬山，但笑說腦袋還是容易轉回工作，只有打球能真正「清空」。

不過，她也坦言，公職能夠走這麼久，最重要的還是對工作的熱情。她從不覺得壓力是負擔，反而更像是一種推動自己前進的力量，更認為「每天上班的感覺，和第一天沒有差太多」，這份持續的投入，來自長期累積的學習與成就感。

回頭看這段職涯，她也提到早年長官對她的影響，從寫公文被反覆修改，到逐步掌握制度邏輯，她始終願意學、願意改，每次的異動都盡快地熟悉新職的法令並把每一次經驗記錄下來，成為日後面對問題的參考。

對樓美鐘來說，工作中遇到問題從來不是壞事，重點在於是否願意面對並解決，事情做完就放下，是她給自己的提醒，也是讓自己能長期穩定前行的方式。