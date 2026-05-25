商業興觀點／AI風險治理 納入責任機制

當職場普遍開始要求員工「善用AI工具提升工作效率」，決策流程也愈來愈頻繁地建立在AI生成的資訊之上，隨之而來的一個關鍵問題是：當錯誤發生時，責任究竟應歸屬於工具本身、使用者的判斷，還是組織未曾提供足夠的訓練與制度支持？

誰該為判斷品質負責？「責任歸屬」這個看似基本、卻經常被忽略的問題，已不再只是個別使用者的判斷失誤，而是逐漸上升為企業組織層級必須正面回應的公司治理議題。

在人工智慧治理與風險管理的討論中，包含經濟合作暨發展組織（OECD）、歐盟，以及美國國家標準暨技術研究院（NIST）皆指出，當AI系統介入企業決策流程，若缺乏清楚的責任配置與判斷節點，錯誤將難以回溯，責任也容易在工具、使用者與組織之間被稀釋。

以NIST所發布的《AI Risk Management Framework》為例，即明確將「人類判斷責任」（human accountability）列為AI風險治理的核心要素之一，強調組織必須界定哪些決策不可完全交由系統自動化，並確保最終判斷仍具備可追溯的責任主體。歐盟於《人工智慧法案》（AI Act）中亦採取相似邏輯，要求高風險AI應用必須納入人類監督與責任機制，而非僅以技術效能作為決策依據。

在此脈絡下，「誰該為判斷品質負責」已不再只是員工是否正確使用工具的問題，而是組織是否提供足夠的訓練、制度設計與風險控管架構，使人類能在AI參與的決策流程中，持續承擔必要的判斷責任。AI的導入，也因此直接牽動企業人力發展、教育訓練與組織治理之間的重新分工。

在AI普及之前，錯誤決策多半可回溯至經驗不足、資訊不完整或溝通失誤；然而在生成式AI成為日常工具後，決策流程本身被重新切割——資訊的蒐集與初步整理可以被快速自動化，但「是否採信」、「如何取捨」與「由誰承擔後果」，卻無法被外包。當AI能大量產出看似合理的答案時，判斷失誤反而更難被即時察覺，責任歸屬也更容易因此被模糊化。

這使得一個原本屬於教育與訓練範疇的問題，逐漸轉化為對企業制度層級的挑戰。若學校教育未能培養學生在不確定資訊中進行判斷的能力，企業內部訓練又僅停留在工具操作與流程熟悉，一旦錯誤發生，組織往往只能在「個人失誤」與「系統問題」之間反覆拉扯，卻未能真正回到判斷能力培養與責任配置本身。

在AI普及後的職場中，責任已無法僅以「是否遵循既定流程」作為基本判斷依據。更關鍵的是，企業組織是否清楚界定哪些決策環節必須由何種角色的人員介入、哪些判斷不得完全交由系統自動化，以及是否提供相應的訓練與授權，使員工在AI提供建議時，不僅具備提出質疑與拒絕採用的能力，也被制度性地賦予這樣的權限，並能對最終決策承擔可回溯的責任。