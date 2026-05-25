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數位沛方／AI搜尋時代 網站優化指南

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

最近遇到一些企業主問：「現在大家都用AI搜尋，那還需要做搜尋引擎優化（SEO）嗎？」其實，Google上個月剛更新了一份官方指南，專門說明在AI搜尋時代，網站應該怎麼優化。

在此分享一下指南中的重點：

首先要搞清楚AI搜尋怎麼運作。

你應該注意到了，現在Google搜尋時，最上面常常出現一段AI自動整理的摘要，叫做「AI概覽（AI Overviews）」或「AI模式（AI Mode）」。這不是Google憑空生出來的，它背後其實還是在抓網頁內容，再由AI整理成答案給你看。

Google說，這個流程叫做「檢索增強生成（RAG）」，意思是「先找網頁，再整理成答案」，所以你的網站能不能被AI引用，關鍵還是在「能不能被Google找到、讀懂、信任」。

其次，有個好消息，就是SEO沒有過時。很多人以為AI搜尋會淘汰傳統SEO，這點Google明確的說：不會。

AI搜尋的基礎，還是建立在過去那套搜尋引擎的機制（找網頁、評分、排名）的系統上。所以企業之前做的功課並沒有白費，差別只是現在AI可能會直接「講出答案」，而不只是列出網頁連結。

這時中小企業最該做以下三件事：

第一、寫「只有你能寫的內容」

Google說得很直接：過往那種「懶人包」、「10個技巧」這類任何人都能寫的文章，在AI時代的價值愈來愈低，因為AI自己就能生出來了。

但，什麼才有價值？你的親身經驗、你服務過客戶的真實案例、你在業界看到的第一手觀察。你是餐飲業顧問，與其寫「餐廳節省成本的五個方法」，不如寫「我輔導某間小火鍋店，三個月讓食材浪費率降低30%的真實做法」。這種內容，AI複製不了，也是Google最願意引用的。

第二、讓網站技術層面保持乾淨

你不需要懂程式，但要確保幾件基本的事：網站要讓Google爬得到。如果你的網站有某些頁面設定成不開放搜尋引擎讀取，AI當然也看不到。

尤其是手機版要好用。因為Google現在是先看手機版，再看電腦版。你的網站在手機上的速度和排版，直接影響能不能被看見。此外，別讓重複內容拖累自己。

很多電商網站有大量的商品分類頁、篩選頁，內容幾乎一樣。這對AI來說是雜訊，要去避免。

第三：實體店面或電商別忘了建立商家資料

如果你有實體店面，記得把「Google商家檔案」資料填完整，例如地址、電話、營業時間、照片。Google說，AI搜尋在回答「附近哪裡有…」這類問題時，會直接從這裡抓資料。電商業者則建議去申請「Google Merchant Center」，讓你的產品有機會出現在AI的回應裡。

此外，別被「偽技巧」騙了。最近網路上流傳不少「AI時代SEO密技」，例如：「要建立llms.txt檔案」、「要把文章切成一小塊一小塊的」、「要寫很多長尾關鍵字的文章」，「要找很多外部網站提到你的名字」，Google官方直接表示這些並沒有辦法替網站帶來太多的效益。

Google在指南最後說了一句很值得記住的話：有很多網站從來沒有刻意做SEO，但在搜尋結果裡表現很好，因為它的內容真的對人有幫助。

中小企業的優勢，不在於大量的流量操作，而是你對客戶的真實理解、在行業裡的實戰經驗。把這些記錄下來，寫成文章、案例、問答，這才是AI搜尋時代，最不會過時的策略。

Google 搜尋引擎

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