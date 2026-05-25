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業績翻倍漲 雄師旅遊TTE「百萬刷手」多比大單出籠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅展業績報佳音。雄獅／提供
雄獅旅展業績報佳音。雄獅／提供

雄獅旅遊表示，隨著暑假旅遊旺季將至，今年TTE台北國際觀光博覽會現場人氣與買氣熱烈。

受惠於暑假親子出遊需求強勁，以及長線主題旅遊話題帶動，假日期間業績翻倍成長，現場更連續多日出現「百萬刷手」大單，如今天有14人參加下半年出發的德國團。

觀察最後一天展期的現場狀況，多數民眾已於前幾日完成比價，因此今日多為目標明確、直接下單的精準買家。總結四天展期下來，今年旅客購買行為明顯呈現「暑假搶短線、長線提早訂」兩大趨勢，短線以日本關西、北海道、北陸及東京最受青睞；長線則以歐洲最為熱銷，且訂單能見度已延伸至明年春季。

北海道 暑假 東京

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