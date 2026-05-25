業績翻倍漲 雄師旅遊TTE「百萬刷手」多比大單出籠

台股瘋漲，房市因限貸政策壓抑，導致近期出現「貸房入股」將資金移入股市現象。房市趨勢專家李同榮示警，當前最值得警惕的，已不只是股市過熱，而是「貸房入股」的全民投資行為，而且從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式。這代表房市正從理性居住市場，走向槓桿操作的風險投資階段。

2026-05-25 15:54