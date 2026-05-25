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首座知識型養生村 亞洲健康智慧園區推「悅讀循環行動」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞洲健康智慧園區添購近三千本新書，推悅讀循環行動。亞洲健康智慧園區／提供
亞洲健康智慧園區添購近三千本新書，推悅讀循環行動。亞洲健康智慧園區／提供

高齡化與健康意識同步升溫時代來臨，台灣房屋集團宣布，向《天下文化》選購近三千本不同的新書，於亞洲健康智慧園區推動台灣第一座養生村的「悅讀循環」行動，在園區415個房間全面設置「悅讀循環書籃」，每房每月提供7本書籍，涵蓋趨勢思考、健康生活、人文閱讀與心靈成長等適合終身學習的類別，並採每月輪替更新模式，未來36年，書籍能在住戶房間內互相流動、互相分享，落實終身學習的理念。

亞洲健康智慧園區董事長彭培業表示，亞洲健康智慧園區致力打造樂齡共學的環境，不僅設置才藝教室、鋼琴室、擊鼓室、瑜伽教室和景觀閱覽室，並安排書法、文學及心靈等多元課程，規劃戶外槌球場和匹克球場，讓住戶可以跟上趨勢天天學習。

他表示，亞洲健康智慧園區的環境景觀、空氣品質和設計規劃，不僅榮登世界排行榜的頂級養生村，更成為台灣頂級知識型養生村。

彭培業表示，美國耶魯大學曾針對「閱讀習慣與生存關係」進行研究，發現經常閱讀的人，相較於完全不閱讀者，平均壽命可延長23個月。顯示在健康與高齡生活場域中，閱讀更能發揮安定心靈、培養專注力，以及促進社交情緒互動等重要價值。

彭培業指出，長期觀察發現，兩代之間常因世代差異、生活圈不同，而逐漸缺少共同話題。但當長者透過閱讀持續學習、掌握趨勢新知，有三大好處：

一、能增加與子女之間的交流內容，也能在分享過程中獲得成就感，讓家人更加安心放心。

二、住戶除了能享受閱讀的樂趣，也能彼此分享閱讀心得，讓閱讀成為串聯社區情感的重要媒介，讓居住環境不只是單純養生的場所，更成為一個能持續學習、彼此交流的文化平台。

三、透過「閱讀循環」的概念，打造兼具溫度與人文感的居住環境，讓知識與情感在社區中持續流動，享受終身學習的心靈養分。

《天下文化》總經理鄧瑋羚也肯定此一創新的「悅讀循環」活動，她指出，天下文化長期推廣閱讀，創辦人高希均教授始終相信「閱讀能改變個人，也能改變社會」，此次合作不只是提供書籍，更希望把閱讀融入生活，讓知識、陪伴與交流在園區中持續循環。

亞洲健康智慧園區的住戶也表示高度認同，住戶蘇女士也說，以前忙於工作和應酬，已經很久沒有好好看完一本書，現在退休步調比較悠閒，終於可以做自己喜歡的事，能有這麼多優質的新書可以看，生活感覺很充實，這也是離開校園後，第一次能閱讀這麼多好書。

彭培業表示，過去談住宅，多聚焦於硬體建設、交通便利與生活機能，但未來居住真正的競爭力，將來自文化氛圍與精神價值。

亞洲健康智慧園區致力於以非藥物方式協助長者延緩老化，新竹關西擁有天然空氣、陽光與溫泉資源，如今再結合文化書香，逐步形塑一種新的生活態度，打造更具幸福感的居住環境，展現身心靈全面照護的核心價值。

亞洲健康智慧園區推動「悅讀循環」行動，啟動終身學習計畫。亞洲健康智慧園區／提供
亞洲健康智慧園區推動「悅讀循環」行動，啟動終身學習計畫。亞洲健康智慧園區／提供

天下文化 養生

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