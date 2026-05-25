房仲：南科推升租屋需求 台南首季租賃實登增幅冠六都

中信房屋指出，政府近年祭出房市管制，住宅市場買氣降溫，但租賃市場卻愈發熱絡；依據實價登錄統計，今年第1季六都主要用途為住家類的租賃實登筆數合計3萬4347筆，年增19%，其中以台南市年增28%最為亮眼，因南科與台積電效應持續發酵，帶動區域租屋需求快速升溫。

中信房屋研展室副理莊思敏今天透過新聞稿表示，近年租賃市場相當活絡，再加上政府政策推動包租代管和租金補貼，皆帶動租賃實登案件量成長。

莊思敏指出，近年實價登錄揭露的租賃案件筆數明顯變多，主因是房東觀念的改變；由於出租房屋涉及事務繁瑣，從租客篩選、租約管理，到後續修繕與租務服務等，都需要投入大量時間與心力，因此越來越多房東傾向委託專業房仲或包租代管業者協助管理，而依現行規定，這類案件皆須辦理實價登錄，也使整體案件揭露量隨之增加。

其中，台南市首季租賃實登筆數年增28%、高居六都之冠，中信房屋歸仁加盟店店長范淑惠指出，近年南科與台積電效應持續發酵，帶動上下游產業鏈群聚，也吸引大量科技人才與外來就業人口移入，使區域租屋需求快速升溫。

莊思敏表示，短期內在政策扶持以及高房價壓力尚未明顯緩解的情況下，預計租屋需求仍將維持成長態勢，實價登錄的租賃筆數也有續增空間；隨著政府政策持續推動、包租代管產業日益成熟，租屋過程中的選擇也更加多元與便利，有租屋需求的民眾，可透過專業房仲或包租代管業者協助，以降低資訊不對稱風險。