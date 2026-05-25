Yahoo購物618祭三軸攻勢…超取免運雙擊 祭「零手續費」招募拍賣新血

迎戰618年中慶消費旺季，統一（1216）轉投資Yahoo購物也啟動「會員轉化、通路物流、AI服務升級」三大攻勢，從支付、會員、物流到服務體驗，加速深化與集團零售通路的跨場景串聯，包含同步推出中國信託uniopen聯名卡、提升消費者物流體驗等，持續運用AI科技驅動服務升級，打造更高頻的消費與會員互動模式。

Yahoo購物並結合近一年在圖書、運動戶外、服裝與居家等高成長的生活品類品牌合作擴張，與即將於618推出的「新拍賣賣家招募」計畫，進一步拓展平台商品量與多元性。

Yahoo購物積極強化跨場景消費布局，透過會員分級與專屬回饋，提高高價值會員的活躍度與回購率。透過與uniopen會員生活圈合作，將線上點數折抵轉化為適用全台7-ELEVEN、指定藥妝與美妝等通路的消費金額抵用，目前觀察消費折抵主要在精品、3C、運動戶外等三大高單品類上，中國信託uniopen聯名卡也逐步轉為站內消費與會員經營的新引擎。Yahoo購物數據顯示，該卡自去年8月上市以來，獲半數以上的平台既有卡友申辦並綁定為主卡。

面對消費者對「快速到貨」、「彈性取貨」與「低運費門檻」需求提升，Yahoo購物透過統一集團旗下綿密的超商門市取貨據點與服務，提高消費者的便利性，近期特別推出雙平台「超低門檻免運」，包括Yahoo購物中心滿288元即享7-ELEVEN超取免運，推升平台超取訂單量成長近2成、Yahoo拍賣祭出滿199元超取免運，吸引消費者下單。

618前夕Yahoo購物全面導入AI科技，包括精準個人化推薦、擴展「語義搜尋」同義詞庫，縮短消費者找到商品的路徑。透過AI輔助逐步擴大生成導購內容，提升即時導購力與轉單率；升級供應商後台，導入智能提醒機制、更即時呈現營運動態，進一步優化商品上架、品牌協作與營運效率。針對通膨成本壓力，Yahoo拍賣祭出「新賣家招募應援方案」，提供連續三個月免交易手續費與廣告金回饋，以及刊登滿件加碼店鋪功能與威力包廣告等資源，大幅降低中小企業與特色賣家的起步門檻，並進一步活絡拍賣平台商品的多元性。