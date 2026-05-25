和潤企業以綠色行動支持 ICG 國際少年運動會

第58屆「ICG國際少年運動會（International Children's Games）」將於今年8月1日至6日在花蓮盛大登場，為響應本次賽事，台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）贊助2,700個運動環保水壺，以實質行動支持全球青少年體育發展，並將綠色永續理念帶入國際賽事，打造低碳、減塑的綠色運動環境。

ICG國際少年運動會為國際奧林匹克委員會（IOC）承認之國際性賽事，更是全球具指標性的青少年體育交流平台，來自世界各城市的年輕選手齊聚一堂，在競技切磋中交流文化、建立友誼，展現運動跨越語言與地域的力量。今年賽事於花蓮舉辦，也讓世界透過這場國際盛會，看見台灣的熱情與活力。

和潤企業表示，企業永續不僅在於穩健經營，更應積極投入社會共好，陪伴下一代成長。運動除了培養健康體魄，更能建立自信、紀律、團隊合作，以及面對挑戰勇於突破的精神，而這些能力也正是青年成長過程中重要的養分。和潤本次捐贈運動環保水壺，除了提供選手及工作團隊於賽事期間便利補水，維持最佳狀態，也希望在國際級大型賽事中實踐低碳減塑生活，推廣環保理念，減少一次性塑膠廢棄物，讓永續行動從日常生活開始落實。

「支持下一代的成長，與守護下一代的環境，同樣重要。」和潤企業強調，未來將持續整合各方資源、發揮企業影響力，除了做為勇敢追夢的少年選手們最強大的後盾，也期盼透過跨界合作，攜手更多夥伴共同創造正向改變，為下一代打造更健康、更美好的未來。