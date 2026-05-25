快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

和潤企業以綠色行動支持 ICG 國際少年運動會

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和潤企業響應第58屆ICG國際少年運動會，贊助運動環保水壺，受邀參加花蓮縣政府舉辦之捐贈儀式。業者／提供
和潤企業響應第58屆ICG國際少年運動會，贊助運動環保水壺，受邀參加花蓮縣政府舉辦之捐贈儀式。業者／提供

第58屆「ICG國際少年運動會（International Children's Games）」將於今年8月1日至6日在花蓮盛大登場，為響應本次賽事，台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）贊助2,700個運動環保水壺，以實質行動支持全球青少年體育發展，並將綠色永續理念帶入國際賽事，打造低碳、減塑的綠色運動環境。

ICG國際少年運動會為國際奧林匹克委員會（IOC）承認之國際性賽事，更是全球具指標性的青少年體育交流平台，來自世界各城市的年輕選手齊聚一堂，在競技切磋中交流文化、建立友誼，展現運動跨越語言與地域的力量。今年賽事於花蓮舉辦，也讓世界透過這場國際盛會，看見台灣的熱情與活力。

和潤企業表示，企業永續不僅在於穩健經營，更應積極投入社會共好，陪伴下一代成長。運動除了培養健康體魄，更能建立自信、紀律、團隊合作，以及面對挑戰勇於突破的精神，而這些能力也正是青年成長過程中重要的養分。和潤本次捐贈運動環保水壺，除了提供選手及工作團隊於賽事期間便利補水，維持最佳狀態，也希望在國際級大型賽事中實踐低碳減塑生活，推廣環保理念，減少一次性塑膠廢棄物，讓永續行動從日常生活開始落實。

「支持下一代的成長，與守護下一代的環境，同樣重要。」和潤企業強調，未來將持續整合各方資源、發揮企業影響力，除了做為勇敢追夢的少年選手們最強大的後盾，也期盼透過跨界合作，攜手更多夥伴共同創造正向改變，為下一代打造更健康、更美好的未來。

和潤 運動 體育

延伸閱讀

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場 產官學攜手推動全民運動國際化

全障運新莊開幕 蕭煌奇登台獻唱你是我的眼 5千選手拚超越自我

環境部助企業培訓ESG新血 招募媒合實習生

相關新聞

奇美集團創辦人許文龍卸任21年 獨子許家彰接手首次受訪

奇美集團創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，上任半個月今天首次受訪，談經營理念與「綠色轉型」，宣示奇美不但要走得更遠、跨越現狀永續，身為用水用電碳排大戶更要做到水電自給自足、碳排最挑剔的客戶都能接受。

年輕人不想買房？台股瘋漲掀「貸房入股」潮 專家示警：拿未來在豪賭

台股瘋漲，房市因限貸政策壓抑，導致近期出現「貸房入股」將資金移入股市現象。房市趨勢專家李同榮示警，當前最值得警惕的，已不只是股市過熱，而是「貸房入股」的全民投資行為，而且從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式。這代表房市正從理性居住市場，走向槓桿操作的風險投資階段。

房仲揭竹北「4字頭」成交稱霸 中古社區是主戰場

竹北的高價是真是假？房仲專家揭露近一年住宅成交「4字頭」占四成稱霸，高鐵特區新案拉高市場印象，真正的交易主力仍是4至5字頭中古產品，自住族以腳投票。

首座知識型養生村 亞洲健康智慧園區推「悅讀循環行動」

高齡化與健康意識同步升溫時代來臨，台灣房屋集團宣布，向《天下文化》選購近三千本不同的新書，於亞洲健康智慧園區推動台灣第一座養生村的「悅讀循環」行動，在園區415個房間全面設置「悅讀循環書籃」，每房每月提供7本書籍，涵蓋趨勢思考、健康生活、人文閱讀與心靈成長等適合終身學習的類別，並採每月輪替更新模式，未來36年，書籍能在住戶房間內互相流動、互相分享，落實終身學習的理念。

Yahoo購物618祭三軸攻勢…超取免運雙擊 祭「零手續費」招募拍賣新血

迎戰618年中慶消費旺季，統一（1216）轉投資Yahoo購物也啟動「會員轉化、通路物流、AI服務升級」三大攻勢，從支付、會員、物流到服務體驗，加速深化與集團零售通路的跨場景串聯，包含同步推出中國信託uniopen聯名卡、提升消費者物流體驗等，持續運用AI科技驅動服務升級，打造更高頻的消費與會員互動模式。

泓德能源搶海外商機 連續三年參與日本長期脫碳電源拍賣

泓德能源（6873）25日連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣，今年再以近160MW儲能項目得標，累計取得約560MW得標容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，泓德能源至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長的新引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。