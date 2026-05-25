台積電帶動熊本半導體聚落 三井不動產將在台招商

日本三井不動產表示，隨著台積電在日本熊本的投資，熊本已逐步形成半導體研究、測試與製造重鎮；三井不動產已與熊本縣、合志市簽署「熊本科學園區」事業推進夥伴基本協定，啟動約31公頃科學園區開發案，近期規劃在台舉辦招商說明會，鎖定半導體相關供應鏈。

日本三井不動產今天透過新聞稿指出，熊本科學園區位於日本主要半導體產業聚落，鄰近日本先進半導體製造（JASM）、東京威力科創九州（TKL）、Sony半導體製造（SCK）等企業聚集的區域。

熊本科學園區開發案定位為熊本縣推動「分散型科學園區」的核心據點，除了引進半導體產業相關企業與學術機構之外，也將建構為產官學合作平台，打造創新產業基地。

日本三井不動產表示，熊本科學園區於今年5月動工整地，並自2027年起分階段完成設施建設，2030年完成整體開發，也因緊鄰台積電熊本廠，有望強化台日半導體相關供應鏈合作。

日本三井不動產也指出，為促進台日半導體產業合作，委託台灣團隊辦理台灣半導體廠商赴日投資設廠的意願與需求調查分析，拜訪國內外學協會及政府單位，規劃於台灣3大科學園區舉辦招商說明會，分別有台中場、台南場及新竹場，與潛在投資者面對面交流，推廣赴日投資優勢及掌握投資設廠需求。