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泓德能源搶海外商機 連續三年參與日本長期脫碳電源拍賣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）25日連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣，今年再以近160MW儲能項目得標，累計取得約560MW得標容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，泓德能源至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長的新引擎。

長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入，有助於提供穩定現金流與投資回報。今年日本LTDA的鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成。泓德能源自2023年投入LTDA即於2024年以近100MW容量得標，2025年公布得標規模進一步擴大至近300MW，今年新獲選的2座儲能案場則分別位於鹿兒島及宮城，未來將結合容量市場與電力交易機制運作，強化長期收益結構。

日本為泓德能源海外儲能布局的重要市場，至2029年在地項目儲備量達3.4GW。後續將以儲能案場為發展重心，並透過參與容量、批發及調頻市場，強化電力金融與市場交易能力。日本資料中心用電需求快速成長，占總用電需求比例預計自2025年2%成長至2029年4%；總務省亦推動Watt–Bit協同整合計畫，以兼顧電力供應與算力布局。泓德能源將以日本在地項目資產為基礎，積極發展與資料中心及高耗能產業的供電合作機會。

在澳洲市場，泓德能源儲能及光電項目穩定推進，並逐步由開發階段邁向建置與營運，至2029年項目儲備量達2.7GW。長期合約方面，旗下ZEBRE平台持續參與CIS容量補助計畫、FERM長時儲能補助計畫等競標，鎖定澳洲聯邦及州政府支持的容量收入機會。同時，泓德能源也積極推進澳洲電力市場新興服務，與國際金融機構及大宗商品貿易商洽談虛擬代運營協議（Virtual Tolling Agreement），在穩定營運基礎上，掌握澳洲電力批發市場價格波動帶來的收益空間。

在台灣市場，泓德能源手持近3.3GW量體，並與壽險及策略夥伴共組資產平台，管理資產規模已由新台幣720億元成長至760億元。泓德能源看好半導體先進製程擴產帶動綠電需求，加上夜間尖峰負載平均成長率達2.1%、長期綠能政策方向明確，綠電缺口與電網調度需求將持續推升儲能市場發展。此外，泓德能源預計在台灣啟動收購計畫，透過資產併購取得項目開發權與售電權，今年規劃併購250MW至500MW光電量體，持續擴大台灣資產基礎，並串聯日本、澳洲市場經驗，推進全球能源資產與電力服務布局。

澳洲 日本 泓德能源

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