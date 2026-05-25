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奇美集團創辦人許文龍卸任21年 獨子許家彰接手首次受訪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影
奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影

奇美集團創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，上任半個月今天首次受訪，談經營理念與「綠色轉型」，宣示奇美不但要走得更遠、跨越現狀永續，身為用水用電碳排大戶更要做到水電自給自足、碳排最挑剔的客戶都能接受。

許家彰從小就看著父親在家裡廚房做化學實驗，在身兼父親、導師的許文龍帶著他走遍奇美集團各廠區、研發部門，到國內外各地參加活動研討面對客戶客戶。

許家彰學建築與化工無關，畢業後許文龍安排他到日本三菱商社在日本、加拿大分社歷練，直到許文龍退休前幾年才讓他參與新視代科技（原奇美家電）經營。

他說，自己沒有辦法像父親那樣子有足夠能力「兩天工作、五天釣魚」，但一定會延續奇美「幸福企業的使命與精神」。雖然幸福是主觀的、各人定義可能不同，但鼓勵員工樂在工作、生活並樂於分享喜悅。

許家彰認為身為家族企業第二代要惜福，要懂得謙虛、尊重前輩的專業與貢獻，因為眼前這一切成就「都不是自己創造的」。期待10年50年後，人們會用現在看幸福企業同樣的眼光來看奇美。

許家彰指出，就像奇美多年前就是全台第一家主動強制周休二日的企業。他一直記得父親說過「賺錢是很重要，但也要活得有樂趣」，期待自己以人為本，能夠結合團隊力量，讓員工發揮所長最大潛力，兼顧工作與生活。

許家彰2001年就參與經營家電業務，他認為家電和石化業都早已是紅海市場。奇美除相關石化原料產能，更在醫療、車用半導體相關周邊製品因應客戶需求客製化，從最大量產衍生多角化、優化產品，進一步落實ESG綠色轉型。

他舉例奇美實業公司路面，採用自家石化ABS再生產品。奇美更加入Sony主導的全球可再生塑膠供應鏈，提供高興能產品可再生利用的聚碳酸酯PC材料。

石化夜市用水用電碳排放大戶，奇美2007年開始推動節能減碳，碳盤查統計每年碳排放從100萬噸，去年已經降到 40萬噸，20年來已減碳超過500萬噸。用電有氣電共生、太陽能電廠，近半年已達到100%自給自足、使用香水也超過八成逐漸接近100%。

許文龍生前常說自己「是喜歡遊玩享受生活的人」，認為人一生不該只為工作打拚，也曾說財產不留給子女。2005年卸下集團董事長、職務交棒小舅子廖錦祥，後來堂弟娶春華接手，沒讓兒子許家彰接班。

月初許春華卸任董事長，決定交給許家彰。奇美實業表示，這是為公司長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上，順利完成世代傳承，邁向永續經營。

奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影
奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影

奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影
奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影

奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影
奇美集團創辦人許文龍卸任21年獨子許家彰才接手，今天首次受訪。記者周宗禎／攝影

奇美集團 日本 許文龍

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