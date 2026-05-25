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嘉實多強攻AI散熱商機 進軍大型Tier 1主機代管用戶市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球能源與潤滑油廠嘉實多 （Castrol） 25日在媒體聚會上揭示其下一代熱管理藍圖，不僅發表了針對高熱密度AI伺服器的革命性冷卻技術，更宣布其全球液冷服務生態系已初步成形，正式宣告將從關鍵材料供應商，升級為AI時代的「熱管理基礎設施操盤者」。

強化液冷技術版圖，全面支持AI資料中心升級需求

嘉實多近日宣布進一步強化其資料中心液冷技術版圖，透過整合新一代冷卻液產品與端到端解決方案能力，全面支持AI時代下高熱密度基礎設施的發展。

全球服務網絡成形，深化在地生態系合作賦能台灣夥伴

嘉實多認為，液冷的規模化普及關鍵在於「標準化」與「可靠的全球服務」。為此，嘉實多宣布已結合全球知名的系統整合商，正式進軍大型Tier 1主機代管 （Colocation） 用戶市場，提供包含前期液冷負載模擬測試與後期常規的液體化學性質檢測、維護等「全生命周期管理服務」，此合作模式已於東南亞和日本市場落地。同時，作為生態系戰略核心，嘉實多也持續深化與台灣產業鏈的合作，除攜手本地系統整合商提供化學檢測顧問服務外，更將於Computex 2026上，首次展出「PG25液體感測器」，將被動維護轉為主動預防，賦能台灣ODM廠。

布局未來：積極投資全液冷架構與數位化管理平台

展望未來，嘉實多正積極投資更前沿的熱管理技術，鞏固其「液冷操盤者」的領導地位。在電源領域，已鎖定浸沒式冷卻電源供應器 （PSU）、液冷匯流排 （Liquid Cooled Busbar）等關鍵組件，以應對未來資料中心的全直流電趨勢。而在數位化領域，嘉實多正將管路系統整合至數位孿生 （Digital Twin） 平台，讓資料中心設計者能在虛擬環境中預先規劃與模擬，實現「所見即所得」的精準部署。

嘉實多熱管理及資料中心全球總裁暨嘉實多台灣潤滑油股份有限公司董事長黃建棠（Peter Huang）表示：「過去一年，我們談論『液冷奇點』與『雙軸轉型』，今天，我們展示的是具體的成果。AI的算力競賽，本質上也是一場熱管理競賽，新一代冷卻液與全球服務網絡的擴展，是我們對客戶與合作夥伴承諾的實現。AI的未來，取決於一個強大、可靠且標準化的基礎設施生態系。嘉實多正積極投入資料中心水冷市場，我們將繼續與台灣的頂尖夥伴們緊密合作，讓源自台灣的創新，隨我們的解決方案一同走向世界，串連硬體、軟體與服務，打造一個開放、標準化且可靠的全球液冷生態系。」

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