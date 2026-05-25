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財部數據看好、重大建設到位 信義代銷：購屋族聚焦八德

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
堃暘青原墅規劃65-80坪電梯別墅，臨近G01站，擁有10分鐘大湳、八擴、龍崗生活圈。圖／信義房屋提供
堃暘青原墅規劃65-80坪電梯別墅，臨近G01站，擁有10分鐘大湳、八擴、龍崗生活圈。圖／信義房屋提供

「現在是買房的好時機。」信義代銷表示，央行鬆綁、建商讓利，加上捷運綠線最後壓力測試啟動，讓桃園通勤族再度聚焦八德。財政部資料顯示八德區域發展動能強勁，購屋時機已悄然浮現。

在政府大力打房下全台房市銷況靜悄悄，信義代銷指出，今年央行鬆綁、建商讓利，現在恰好是買房的好時機。尤其八德房市產品類型豐富，大樓、華夏、公寓、透天都有，讓消費者更容易做出選擇；隨著捷運綠線將開始通車前最後壓力測試，也讓桃園通勤族再度聚焦八德，建議近期有買房規劃的消費者不妨趁此機會大膽出手。

根據今年財政部公布114年度個人出售房屋的財交所得計算規定，368個行政區上調至最高5個百分點的僅13個，其中就包含八德，信義代銷分析，114年房屋獲利計算與變革相較113年明顯保守許多，足見房市進入盤整期，房價飆升的情況已經不復見，而八德能上調5個百分點與桃園、中壢並駕齊驅，顯見高度交通優勢是支撐八德發展的重要支柱。

過去八德因聯外交通不便，區域發展大多集中在大湳，隨著大湳發展趨近飽和，漸漸產生人口外移、城市風貌老舊等問題，政府為加速都市更新腳步，規劃八擴重劃區，吸引不少建商進駐開發，加上社會住宅、捷運綠線、北二高大鶯豐德交流道等建設到位，八德的發展將迎頭趕上，渴望成為桃園宜居首選。

信義代銷觀察，以往選擇透天產品的消費族群通常年齡稍長、家庭成員較多，但受到少子化影響，大樓小坪數產品漸漸成為市場主流，近來35-40歲的小家庭有悄悄往透天別墅靠攏趨勢，主要原因是自住一棟生活自在、不怕吵到鄰居、低公設比買到更多實坪、工作壓力大需要安靜的居住環境，因此有建商在八擴周圍鄰近捷運站推出透天別墅產品。

其中較受注目的「堃暘青原墅」規劃65-80坪電梯別墅臨近G01站，擁有10分鐘大湳、八擴、龍崗生活圈，3套房3廳、近零公設比、近7坪大房間等專為小家庭量身打造的產品，在市場上一陳不變的產品規劃中，反倒成為一大亮點。

堃暘青原墅

貴賓專線：03-317-0888

接待中心：八德區新興路1155巷50弄10號

央行 買房 財政部

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