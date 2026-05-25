竹北「4字頭」成交易主力 信義房屋揭：中古社區是主戰場

竹北高價是真是假？數字見真章：近一年住宅成交「4字頭」占四成稱霸，信義房屋說明，高鐵特區新案拉高市場印象，真正的交易主力仍是4至5字頭中古產品，自住族以腳投票。

進一步觀察區域分布，4字頭交易量主要集中在縣二、縣三交界，包括莊敬街、勝利街一帶。信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北高價印象多來自高鐵特區等少數精華區，新案單價衝上8至9字頭，放大市場關注度，但實際成交仍以4至5字頭中古產品為主，反映多數自住族的負擔能力。

信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵指出，縣二、縣三交界發展時間較早，區內社區屋齡多落在15至20年，因此與高鐵特區、AI園區周邊新案形成價差。此區生活機能成熟，鄰近大遠百、喜來登商圈，周邊餐飲、診所、超商密度適中，也具備十興國小、成功國中等學區條件，長期屬於竹北接受度穩定的住宅區。

竹北買方普遍仍偏好屋齡較新的產品，但吳亘茵觀察，近年新建案價格墊高，購屋負擔明顯增加，許多自住客在不願離開既有生活圈的情況下，轉向縣二、縣三一帶成熟中古社區。相較新案，中古大樓公設比較低、室內坪數較大，且多為3至4房格局，對科技業家庭、換屋族或家中人口較多的買方來說，反而更符合實際居住需求。

近幾個月市場已不若前兩年持續追價，吳亘茵表示，屋主開價趨於理性，中古屋議價空間增加，對自住客而言進場條件較為有利。區內屋齡約20年的「竹北101」、「臻愛香榭」、「世紀皇家」等社區，戶數規模、基地維護與管理表現穩定，市場詢問度維持一定水準。

吳亘茵提醒，中古屋產品條件差異大，買方除留意價格，也應評估社區管理、屋況、車位配置與轉手性，優先選擇管理穩定、具持續成交紀錄的社區，有利於後續保值與流通。