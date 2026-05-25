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第12屆公司治理評鑑頒獎典禮5月26日盛大登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為表揚第十二屆公司治理評鑑表現卓越的企業，臺灣證券交易所將偕同證券櫃檯買賣中心於2026年5月26日隆重舉辦第12屆公司治理評鑑頒獎典禮。這次典禮將頒發獎項予第12屆評鑑結果排名前5%的上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的上市櫃公司及「市值未達50億元」類別排名前1%的上市櫃公司，期盼激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。典禮預計邀請金融監督管理委員會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第12屆（2025年度）公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共70項指標，綜合評核企業整體公司治理表現。評鑑結果已於2026年4月30日發布，相比第11屆，這屆共有14家上市公司及七家上櫃公司新進排名前5%，更替比率分別達28%及18%，顯見企業對於公司治理評鑑之高度重視，並競相精進公司治理。此外，更有七家上市、八家上櫃公司蟬連12屆入榜排名前5%，展現其在公司治理的長期深耕，殊值肯定。

證交所指出，隨著環境與社會議題日益受國際重視，為建構市場永續價值文化，進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向的永續發展表現，並提供投資人進行ESG投資決策的參考，近年來持續衡酌國內外政策發展與永續趨勢，逐步擴展「公司治理評鑑」環境面與社會面相關議題，及精進既有指標，並將原四大構面調整為「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，於2026年轉型暨更名為「ESG評鑑」。第一屆（2026年度）ESG評鑑指標，前已於2025年10月底對外發布，並預計於2027年4月底前公布評鑑結果。

證交所希望透過評鑑制度，持續發掘積極投入公司治理及永續發展的企業，並藉由表揚評鑑各類別中表現優異的上市櫃公司，發揮標竿功能，以促進企業間良性競爭與相互學習，進而強化我國資本市場的永續發展及韌性。

證交所 彭金隆

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