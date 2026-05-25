財部指定長照產業地上權 4宗精華區土地公告招標

財政部國產署推動指定長照產業地上權，今天公告4宗鄰近醫院的精華區國有土地標的，包含新北市、桃園市、台南市、嘉義市各1宗，權利金底價共新台幣2億2232萬餘元，土地使用分區皆為住宅區，面積合計約0.85公頃，公告期間3個月至8月24日截止收件。

國產署辦理指定長照產業招標設定地上權，今天公告4宗標的，公告期間3個月至8月24日17時截止收件，並於8月25日下午2時30分於各分署開資格標。

國產署說明，此次指定產業公開招標設定地上權是配合長照政策指定設置長照機構類型，招標權利金及年息率底價均較一般公開招標設定地上權低，權利金底價共2億2232萬餘元，地上權存續期間70年，地租年息率底價3％，其中地租隨申報地價調整的年息率為1%，投標人地租年息率投標數額逾底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。

針對此批次招標標的，國產署說明，招標標的為新北市、桃園市、台南市、嘉義市合計4宗，土地面積約0.85公頃，土地使用分區皆為住宅區。考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

其中，國產署表示，首次列標者2宗，包括桃園市龍潭區土地距國軍桃園總醫院約8公里，鄰近國道3號高速公路龍潭交流道，土地方整位置條件優越；台南市永康區土地距高雄榮總台南分院約700公尺，鄰近國道1號大灣交流道，交通便利，周邊生活機能完善。

另2宗曾列標土地，國產署表示，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，嘉義市土地距台中榮總嘉義分院600公尺，皆屬區位條件優質，周邊生活機能完善標的。各宗標的因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可複合作其他符合土地使用分區管制規定使用。

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權業務自113年開辦，114年成功標脫高雄市左營區土地，由得標人結合長照機構法人，規劃布建日間照顧中心與團體家屋，並複合運動場館使用，打造高齡友善空間。

國產署表示，今年公開評選作業將分為2階段，第1階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第2階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。